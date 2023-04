Camila Mayan celebró su cumpleaños número 24, lejos de Alexis Mac Allister: las fotos del festejo

Camila Mayan y Alexis Mac Allister se separaron en diciembre del año pasado, apenas días después de consagrarse campeón del mundo en Qatar. La separación destruyó emocionalmente a la influencer, ya que el futbolista comenzó rápidamente una relación con su mejor amiga, Ailén Cova.

Sin embargo, el tiempo todo lo cura y Mayan está en proceso de recuperación, realizando distintas actividades que la ayudan a sobrellevar el momento y disfrutar de su juventud. Recientemente fue su cumpleaños y lo celebró a lo grande.

Camila Mayan festejó su cumpleaños con sus seres queridos.

La influencer sopló las velitas acompañada de sus seres queridos. En su Instagram compartió fotos de los festejos que tuvo, ya que celebró con distintas personas en distintas ocasiones, y mostró una torta que le regalaron, que estaba decorada con un mensaje que podría definir la filosofía de Camila en este punto de su vida. "Más vieja, más sabia y mas ardiente que nunca", se leía, mostrando que pese a todos los inconvenientes, Mayan tiene la mente en positivo.

Siempre muy al tanto de las últimas tendencias, la ex de Alexis Mac Allister apostó por un pantalón metalizado para su look de cumpleaños, que es una de las últimas tendencias para este invierno. Lo combinó con un crop top blanco básico. Para resguardarse del frío de Buenos Aires, sumó una campera de cuero que le dio un toque muy canchero al outfit.

La reflexión de Camila Mayan por su cumpleaños, tras la separación de Alexis Mac Allister

La influencer aprovechó su día especial para recapitular sobre lo que viene siendo su año, que empezó de una manera un tanto complicada, luego de separarse del futbolista del Brighton F.C.

“Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt”, comenzó escribiendo en el marco de su cumpleaños número 24. “Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa, no les voy a mentir”, continuó.

Camila procedió a reflexionar sobre el amor y todas las cosas buenas que existen en su vida, que estaba ignorando gracias al dolor que sentía: “Pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía. Sobre todo, empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí. Y de distintas formas”.

“Solo tengo para decir gracias. Gracias por tanto amor. A estas personitas les debo todo (no están todos acá, pero ellos saben). Quería dedicarles este post a todos. Feliz de recibir mis 24 años rodeada de gente tan linda. Gracias, gracias, gracias”, concluyó Camila Mayan, en su posteo de cumpleaños. Si bien transitó un inicio de año muy complicado, en medio de su separación de Alexis Mac Allister, la influencer logró encontrar esas cosas que le hacen feliz y por las que tiene que estar agradecida, y está logrando salir adelante, un paso a la vez.

H.O