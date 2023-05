Camila Mayán volvió a hablar luego de la separación de Alexis Mac Allister y contó detalles de su vida amorosa

Camila Mayán acompañó a Alexis Mac Allister durante muchos años de su vida, y lo acompañó en el Mundial de Qatar, en el cuál la Selección Argentina se consagró campeón del mundo el pasado 18 de diciembre. Pero parece que su relación no era perfecta, y llegó a su fin poco tiempo después del gran evento futbolístico, cuando él comenzó una relación con Ailén Cova, una de sus amigas de la infancia.

Recientemente, Camila Mayán le concedió una nota a Intrusos, el programa que conduce Flor de la V por las tardes de América TV, y aprovechó para contar detalles de su vida amorosa actual. "Estoy soltera", aseguró la ex de Alexis Mac Allister. También señaló que, luego de separase del futbolista, volvió a vivir en Argentina.

Camila Mayan festejó su cumpleaños

Con respecto a su situación sentimental, en Intrusos le preguntaron por un futuro esposo y Camila Mayán respondió sin vueltas. "Creo que es algo que si se da, buenísimo, y sino también. Mi prioridad es estar bien yo, acomodarme", explicó la influencer. Mayán no busca activamente estar en una relación, ya que considera que es algo que debe venir sólo y no le preocupa. Está enfocada en recuperarse de la escandalosa separación.

Luego, se refirió al proceso de separarse y de superar esa ruptura amorosa tan difícil que tuvo que atravesar junto a Alexis Mac Allister, tras que la engañara con Ailén Cova. "Fue un proceso muy largo. Fue raro, difícil. No me esperaba llegar y ver noticias sobre mí. FUe muy loco", comentó Camila Mayán, haciéndo referencia a que antes no tenía un perfil tan alto y ahora debió acostumbrarse a que se hable de ella en los medios.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan

"Fue bastante fuerte, pero hay que pasarlo. Tarda sanar una separación y muchas chicas me escriben porque vivieron una situación similar", señaló Camila Mayán sobre como ahora se encuentra dando consejos en las redes sociales sobre cómo superar una relación. Fue a través de Instagram que la influencer vio el apoyo de sus seguidores y se sintió contenida.

Por último y para cerrar la nota con contundencia, Camila Mayán habló sobre Ailén Cova, la amiga de Alexis Mac Allister con la cuál el futbolista le fue infiel y su actual pareja. "Obvio, todo es difícil, pero no me voy a meter en detalles de otros. Con la familia de él, todo bien", respondió intentando evadir el tema. Además, explicó que no tienen ningún tipo de contacto con él y que no le interesa.

NL.