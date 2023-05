Camila Mayan habló sobre su ruptura con Alexis Mac Allister: "Fue bastante fuerte"

Alexis Mac Allister y Camila Mayan terminaron su relación de muchos años más luego del Mundial 2022 en Qatar.

Poco esperada, la separación generó la sorpresa de todos y más cuando se conoció que el deportista comenzó un nuevo vínculo con Ailén Cova, una amiga de toda la vida. Los rumores dicen que habría dejado a su pareja por ella.

"El 24 de diciembre, él decidió dejarla. El motivo de la ruptura habría sido el alto perfil de la chica", contó Marcela Tauro en aquel momento.

Ahora, desde Intrusos entrevistaron a Camila Mayan y le consultaron cómo sobrellevó esta ruptura tan pública. "Fue raro, difícil. No me esperaba llegar y ver noticias sobre mí. Fue muy loco", afirmó.

Luego, agregó: "Fue bastante fuerte, pero hay que pasarlo. Tarda sanar una separación".

Cuando el cronista del programa de América TV le consultó si fue peor el enterarse de que Alexis estaba con Ailén, la joven influencer acotó sin tapujos: "Obvio, todo es difícil, pero no me voy a meter en detalles de otros".

Por último cerró: "Tengo que ir avanzando, creciendo y darme tiempo si estoy mal".

Camila Mayan reflexionó sobre su salud mental luego de terminar con Alexis Mac Allister

Previo a estas declaraciones en la prensa, Camila Mayan había reflexionado sobre la separación de Alexis Mac Allister a través de sus redes sociales.

"Hoy tuve psicóloga y ayer me puse a pensar de qué le iba a hablar hoy. Dije 'estoy en la misma que la semana pasada, no avancé nada, tengo las mismas trabas' y después dije 'pará, hice algo re importante, que no voy a contar, y me di cuenta que no era así", abrió Camila Mayan en sus historias de Instagram.

Por último, cerró con una invitación a reflexionar sobre cómo uno no puede reconocer los aciertos y los logros propios. "En realidad había hecho algo re importante. Es increíble como nos autoboicoteamos, nos tiramos abajo", expresó Camila Mayan.

VO