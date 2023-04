Cande Molfese y Gastón Sofritti sorprendieron a todos al anunciar su casamiento. La pareja siempre se muestra en redes muy feliz, sin embargo, la ex Disney confesó que pensó en cortar la relación por miedo a las consecuencias que le traería estar en pareja.

Los artistas estuvieron hablando con Fer Dente en su programa de América y fue el conductor quien le recordó a Cande la filosofía que impartía meses antes de conocer a Sofritti, al afirmar que no estaba dispuesta a estar en pareja. “Yo creo haber estado herida y por no sufrir, uno hace como una especie de caparazón y dice ‘yo nunca vuelvo a estar en pareja, esto no es para mí, el amor no es para mí”, reflexionó sobre sus vínculos pasados, en donde no la pasó para nada bien.

Todos sus miedos que se fueron acrecentando al tener malas experiencias y fue por eso que creyó que su relación con el actor no terminaría bien, por lo que intentó adelantarse a lo que podría pasar. “A los dos meses de salir, un día dije ‘hasta acá llegué’ porque no es para mí esto. Estaba decidida a bajarme del barco porque ya me di cuenta todas las consecuencias que trae estar en pareja”, comenzó explicando Cande Molfese.

Luego, retomó: “A los dos meses de salir, dije ‘lo voy a llamar a Gasti, le voy a decir de tomar un café, yo hasta acá llegué’, pero cuando me atendió del otro lado, bueno me conquistó”.

Cande Molfese y Gastón Sofritti explicaron cómo fue la propuesta de casamiento

Cande Molfese anunció su compromiso con el actor durante su ciclo en “Loft”, el canal de streaming al que migró luego de su salida de Luzu TV. “Yo me voy a casar, nos vamos a casar, pero no lo anunciamos”, lanzó casi desapercibidamente, revelando la gran noticia.

Luego, el actor se sumó al programa y juntos relataron cómo fue la propuesta. Sofritti explicó que no lo había consultado previamente con ella y simplemente se la jugó. “Estábamos en México, era el día de su cumpleaños, ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México, ya no sabía dónde carajo ir a comer”, comenzó.

Fue ahí cuando la ex Disney lo interrumpió y acotó: “Llegamos al hotel, agarra la cajita y me dijo ‘si a vos te parece, si a vos te dan ganas, podemos...”. Por su parte, Gastón añadió que eligió la canción “Lost in the Light” de Bahamas para musicalizar el momento.

Para concluir, los compañeros de Cande Molfese quisieron saber si se emocionó al escuchar la propuesta de Gastón Sofritti, con quien encontró el amor luego de muchas relaciones conflictuosas que la llevaron a pensar que no podría volver a estar en pareja. La actriz lo confirmó y agregó que llamó a su mamá para contarle, para luego rematar: “Tuvimos sexo”.

H.O