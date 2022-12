Cande Ruggeri defendió a su papá: ¿qué pasó?

Cande Ruggeri está feliz por su embarazo y también celebró el título mundial que ganó Argentina en Qatar. Sobre esto último, lo que no le cayó para nada bien fueron algunos comentarios que muchos usuarios de las redes hicieron sobre su padre, Oscar Ruggeri, por haber celebrado el triunfo de la Scaloneta. La modelo hizo un pequeño descargo en su cuenta de Twitter defendiendo a su papá y recordando que él también ama a la Selección Nacional.

"Mi papá dejó todo y más por la Selección" escribió Cande en el inicio de su tuit, comenzando así su defensa a Oscar Ruggeri. "Siempre defendió los colores de nuestra bandera y está tan feliz por esta selección como toda la Argentina" continuó algo molesta y remató su publicación con una fuerte crítica a los usuarios y, a la vez, deseo seguir celebrando el título mundial: "dejen de hablar al pedo y celebremos que somos campeones" fue el pedido de la modelo acompañado de un emoticón de la bandera Argentina.

El tuit de Cande Ruggeri defendiendo a su padre de las criticas

Las respuestas no tardaron en llegar y muchas de ellas continuaron criticando a Oscar Ruggeri. "Salir a defenderlo es confirmar aún más lo que hizo. Cuando criticaba sin parar porque la selección no ganaba no saliste a decir nada y ahora que se come sus propias palabras lo queres reivindicar" respondió contundentemente una usuaria, "Vos no tenés la culpa de que tu viejo no pida perdón. Se equivocó, pero no lo demuestra aún y eso es lo que hace que perdamos admiración por él" es otras de las tantas respuestas. Mientras que otros decidieron compartir viejos videos del campeón de México 86' criticando duramente a la Selección de Lionel Scaloni.

La defensa de Cande Ruggeri a su padre se debe a que muchas personas no consideran que Oscar Ruggeri deba celebrar el título mundial que Argentina ganó ante Francia. Todo comenzó en la previa de la Copa América 2021, cuando el Cabezón apuntó contra Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, por su falta de experiencia a la hora de dirigir al combinado albiceleste. "¿Acá no tiramos todos por un buen proyecto, que armen un buen proyecto, un proyecto de verdad? Yo ya te lo dije desde el otro día que no hay un proyecto serio para encarar que vaya la Selección hacia un lugar" había comentado Oscar en el programa de ESPN.