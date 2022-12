El divertido momento de Cande Ruggeri y Lourdes Sánchez

Transitando el último tramo de su embarazo, Cande Ruggeri no deja de lado su agenda y siempre esta presente en los eventos sociales donde dicho sea de paso, aprovecha para lucirse elegante e impecable con sus impactantes looks que cautiva a todos sus fanáticos. La hija del ex jugador Oscar Ruggeri, mostró en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a la bailarina Lourdes Sánchez, la pareja del productor Chato Prada.

En el video se las puede ver juntas, muy divertidas y disfrutando de una mágica noche juntas. “Voy a parir en algún evento en cualquier momento”, dijo a modo de chiste la modelo. "Yo hice un curso amiga" le contesto la bailarina con mucho humor y ambas rieron. La rubia y la morocha mostraron este divertido momento en sus redes pero no paso desapercibido sus looks.

Cande Ruggeri con su look de Marian Saud

Lourdes Sánchez con su vestido de Marian Saud

Como estuvieron vestidas Lourdes Sánchez y Cande Ruggeri

La modelo y futura mamá lució un vestido negro con transparencias y brillos. Dejo lucir su pancita de embarazo. Make up dejó resaltar sus facciones, con sombra en los ojos con brillo que resaltan sus ojos claros. En cuanto al cabello, suelto con raya al medio.

La bailarina no se quedó atrás, el vestido que llevaba puesto era largo y ajustado al cuerpo con un delicado estampado coral y violeta que se ataba por detrás del cuello. Optó por llevar el cabellos suelto, lacio y con un make up delicado.