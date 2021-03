Cande Tinelli compartió su look y mostró parte de su vestidor

Acostumbrada a compartir parte de los outfits que luce a diario, Cande Tinelli sorprendió con un nuevo look para una salida con amigos y con Coti, su pareja.

Pero la hija de Marcelo Tinelli también difundió parte de su vestidor en el que mostró la variedad de prendas, zapatos y carteras. En el sitio, la cantante tiene varios estantes, cajones y un súper espejo donde puede sacar las mejores fotos.

En cuanto a su look, la diosa eligió borcegos y un mono corte ciclista escotado en la parte delantera. ¡Un fuego!

Cande Tinelli habló de sus problemas de alimentación

Cande Tinelli no sólo comparte la intimidad de su habitación sino también parte de sus experiencias y dolencias del pasado. Tiempo atrás, la cantante reveló

"Quizás les parece una pelotudez. Pero yo antes veía esto y no subía la foto. Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos, y si no vomitaba ´castigándome´ por ser ´gorda´", confesó la hija de Marcelo Tinelli junto a una postal que subió a Insta Stories.

Luego, la figura continuó: "Que idio... fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan tan tan poco importante. Se que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean".

"Y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman ríanse, amen", finalizó la pareja de Coti Sorokin.