Cande Tinelli y Santiago Urrutia se separaron recientemente. De hecho fue ayer cuando lo confirmó Ángel De Brito. Y, la expareja, borró todas las fotos que tenían juntos en sus redes sociales.

Como si fuera poco, la hija de Marcelo Tinelli publicó una Historia de Instagram con una extensa frase bastante particular que describiría un poco el motivo -hasta ahora desconocido- de su ruptura con el piloto de autos.

"Estoy en esa etapa de mi vida donde: No me quiero adaptar a algo si no me hace completamente feliz. Mi prioridad es trabajar en mi paz mental y mi bienestar emocional", comenzaba la frase que compartió Cande Tinelli.

Y continuaba: "No me quiero rodear de personas que me absorban la energía. Elijo a quién le doy mi tiempo".

Por último, la frase señalaba: "Me valoro muchísimo más porque entendí que es un honor estar conmigo".

Cande Tinelli, escribió: "Sí sí sí y sí", para no dejar dudas de que coincide por completo con todo lo que decía en la Historia de Instagram.

Así habían confirmado Cande Tinelli y Santiago Urrutia su romance

A mediados de febrero, Cande Tinelli y Santiago Urrutia viajaron juntos a Barcelona y el piloto de carreras publicó una foto de la empresaria en sus Historias de Instagram mientras disfrutaban en un bar de Girona.

En la imagen, Cande Tinelli estaba sentada en el piso con una copa en la mano.

Previamente había subido una foto en sus Stories con ese mismo sweater, en una mesa de adentro del bar.