Luego de dos años de separación, Cande Tinelli y Coti Sorikin tomaron la decisión de separarse. Celos, malos entendidos e idas y vueltas entre la pareja que llegó a su fin. Lo cierto es que la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino dejo un contundente mensaje en sus historias de Instagram que apunta al cantante.

“Hace unos días quiero subir esto pero ya no quiero más quilombo mediático. Pero siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que sólo él y yo sabemos”, escribió la joven artista con una sandía cortada servida en un plato.

El mensaje de Cande Tinelli

Y continuó: “Hoy no funciona pero nos queremos mucho”, y antes de finalizar, agregó: “Públicamente quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y se haya ensuciado tanto todo. Sos una buena persona, Coti. Te quiero mucho”, arrobando a su ex en las historias.

Separación confirmada

Las dudas de si la pareja estaba separada o solo podría ser que estaban afrontando una crisis llegó a su fin cuando en LAM, el cantante Coti confirmó dicha separación con Cande Tinelli.

“Es muy impulsiva, después lo borró. Ya la conozco, está todo bien. Es así”, comenzó diciendo el cantante luego de que le preguntaran que pensaba de la publicación de Cande.

Entre idas y vueltas, confirmó la separación y las palabras que salieron de su boca fueron: “Sí, estamos separados”, y cuando el cronista le preguntó si se volverían hablar agregó: “Somos gente grande y siempre está bueno dialogar, sea para seguir o para cortar”.

