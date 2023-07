Candela Lecce plantó una bomba cuando reveló que se vinculó con Mauro Icardi, quien le habría sido infiel a Wanda Nara poco tiempo después del tremendo escándalo con la China Suárez. Recientemente, Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, reveló que se la habría visto a los besos con Lucca Bardelli, el ex de Julieta Poggio. Ahora, la involucrada habló de los rumores.

Luego de que Julieta Poggio se hiciera tan famosa y querida por el público, todos comenzaron a ponerle un ojo encima a Lucca Bardelli. De hecho, cuando la bailarina estaba dentro de la casa de Gran Hermano, sus seguidores se encargaron de escracharlo en las redes asegurando que le fue infiel y que habría pruebas. Sin embargo, no se pudo confirmar nada de esto y ambos lo desmintieron contundentemente.

Candela Lecce en Instagram

Pero los ojos siguen puestos en Lucca Bardelli, por lo que en un desliz fue visto con Candela Lecce a los besos, y Juan Etchegoyen aseguró que hay evidencia fotográfica. Pero no hizo falta tal evidencia, ya que la supuesta amante de Mauro Icardi no dudó en confirmar su relación y contó muchos detalles al respecto.

Candela Lecce confirmó que está saliendo con Lucca Bardelli

Con respecto a este nuevo amor que surgió, Candela Lecce le expresó a Ciudad Magazine: "Nos estamos conociendo. Puedo decir solo eso porque es reciente. Pero me estoy abriendo un poco más. Estamos muy bien". Parece que la relación con Lucca Bardelli viene de a poco y están dándose un momento para llegar a conocerse bien.

Además de hablar de Lucca Bardelli, Candela Lecce también le dedicó un espacio a Mauro Icardi y lo liquidó. "Terminé muy lastimada la última vez", expresó la joven en diálogo con Ciudad Magazine.

Candela Lecce reconoció hace un tiempo que uno de sus más grandes sueños es participar del Bailando 2023 y todavía aguarda que Marcelo Tinelli la llame. Pero no se lo está tomando a la ligera y contó que se está preparando para participar, en el caso de que decidan convocarla. "Estoy tomando todo con mucho profesionalismo, abierta a escuchar y a aprender. Y me gustaría que me conozcan por cómo soy", reveló.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Candela Lecce y Lucca Bardelli se conocieron en los medios: "Estamos muy bien, nos conocimos en un canal de televisión, hace unos días coincidimos ahí", contó la supuesta amante de Mauro Icardi.

NL.