Cande Lecce se vio en vuelta en un escándalo mediático luego de ser señalada como la supuesta amante de Mauro Icardi, que está en una polémica constante en el último tiempo. Pero parece que la promotora no está interesada en calmar la polémica, sino que por el contrario sigue sumando nuevos temas en este escándalo. Recientemente, en sus redes sociales arremetió contra el futbolista y dijo: "Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Que lástima como te da la cara para intentar limpiar tu imagen, uno se tiene que hacer cargo de lo que hace en la vida".

Luego, Cande Lecce siguió: "Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro, no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad". Entonces, más tarde se tomó el tiempo de contar más detalles de su vínculo con Mauro Icardi. "Yo lo conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo. En todo momento él me decía que estaba soltero, me decía 'estoy solo'", relató en sus historias de Instagram.

Candela Lecce rompió el silencio

Recientemente dio una entrevista a Rating Cero, en donde se mostró indignada por la situación y explicó que por esa razón mostró los mensajes. "Si algo conté es porque me indignó mucho la situación", expresó Cande Lecce. Posteriormente, también aclaró cuestiones sobre su vínculo con Mauro Icardi: "Sinceramente, lo vi una sola vez".

Cande Lecce se muestra molesta por el escándalo que se generó y las supuestas mentiras de Mauro Icardi. En este contexto, la promotora expresó: "Yo soy una pobre chica que se terminó enamorando de quien terminó siendo un monstruo".

Mauro Icardi definió su relación con Wanda Nara y abrió una nueva grieta

También abrió su corazón y dio detalles de su vida personal, mostrándose angustiada por una situación que le está tocando atravesar a raíz del escándalo con Mauro Icardi. Resulta que Cande Lecce habría sido despedida de su empleo por la polémica de las supuestas infidelidades de el futbolista a Wanda Nara, escándalo en el cuál se vio involucrada. "Realmente estoy pasando por una situación difícil, estoy desvinculada de mi trabajo desde el viernes y encima ver cómo todo sigue trascendiendo", contó.

"Estaba trabajando de administrativa en la semana hace más de un año, tenía un cargo lindo. No me dieron razones, pero imagino que debe ser por la exposición", dijo Cande Lecce sobre su despido.

Quién es Cande Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi

Mauro Icardi está nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de que saliera a la luz una supuesta infidelidad hacia Wanda Nara, quien recientemente confirmó que está separada.

Quién es Candela Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi

La supuesta tercera en discordia en una joven modelo llamada Candela Lecce, con quien el deportista habría tenido un affaire cuando vino de visita a la Argentina semanas atrás.

“Yo a esa persona (Icardi) la conocí en octubre del año pasado. Fuimos intercambiando 'Me gusta', empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo. En todo momento él me decía que estaba soltero”, comentó Cande Lecce.

Candela Lecce

Candela Lecce es una joven modelo rosarina de 23 años, quien también es influencer y tiktoker. La joven cuenta con miles de seguidores en las mencionadas redes sociales y suele compartir jugadas producciones de fotos en donde se la ve muy sensual.

