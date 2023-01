Ya van una semana de que Cande Ruggeri y su pareja Nicolás Maccari, tuvieron a Vita. La modelo ya se encuentra en su casa, decidió mostrar a su hija y también hizo una catarsis con sus seguidores en Instagram.

Candela está tratando de adaptarse a la nueva etapa y quiso compartir algunas cosas sobre su embarazo con sus seguidores, entonces armo una dinámica en sus historias de Instagram y respondió una serie de preguntas de los usuarios.

"¿Extrañas la panza?", fue una de las preguntas que le hicieron a la modelo. "No, nada. La odié bastante, pero me dio lo más lindo del mundo", fue la respuesta de la modelo que sorprendió a sus seguidores.

El 17 de enero cumplió una semana Vita, la hija de Cande y Nicolás Maccari, la modelo contó en Instagram que la beba subió de peso. "Ya peso 3 kg y tengo una semana. Soy re grande", escribió Cale junto a una imagen de su hija.

Candela habló recientemente sobre su embarazo:"Tuvimos un trabajo de parto en casa muy hermoso con Nico, que me tranquilizaba, la verdad que tengo una pareja y compañero que vale oro… Cuando llegué al Austral en media hora después de la peridural, parí, fue increíble, muy doloroso. Me luxé el coxis, todavía me duele mucho, pero fue lo más lindo de mi vida, es una sensación única e increíble".

EF.