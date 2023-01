Cande Ruggeri fue mamá: nació Vita, su primera hija con Nicolás Maccari

Después de una larga y feliz espera, Cande Ruggeri, hija del ex futbolista de la Selección Argentina Oscar Ruggeri, dio a luz a su primera hija, Vita Maccari Ruggeri. La pequeña nació en el hospital Austral a las 20 horas de la noche, pesando unos 2.700 kilos. Vita es la primera hija de Cande y su pareja Nicolás Maccari, con quien ha estado en relación durante cuatro años.



Según relataba en sus redes sociales, la joven madre había experimentado noches difíciles durante los últimos meses de su embarazo. Esto se debía a los desafíos que enfrentaba para mantener una buena salud debido al cansancio y las dificultades para conciliar el sueño.

Cande, que recientemente fue tapa de CARAS, decía sobre la llegada de Vita: “Tengo muchas ganas de que nazca...de estar ya los tres. Al principio, sabemos que va a ser un desafío pero también sentimos que estamos afianzados como pareja y equipo para afrontar lo que venga”.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

“Papá me llama permanentemente para saber cómo estoy, está un poco intenso pero lo entiendo porque estamos todos ansiosos... Tuve un embarazo tranquilo pero estas últimas semanas se me hicieron difíciles ya que la panza pesa bastante y molesta con el calor, no me puedo dar vuelta en la cama... me cuesta un montón levantarme pero la llegada de nuestra primera hija va a ser un momento único, es una bendición. Si bien mi mamá −Nancy Otero−, mi hermana −Daiana Ruggeri− y Paula Chaves me dieron sus consejos, creo que cada situación es especial. Trato de no pensar tanto, de dejar fluir... siento que va a venir como ella quiera y la vamos a recibir con mucho amor”, afirmaba a CARAS quien eligió el nombre de su heredera en pandemia cuando estudiaba Italiano. “Me gustó el significado de ‘vida’ y como no lo habíamos escuchado tanto, nos decidimos por ese. Todo está dado para que sea parto natural, Vita ya está encajada y con peso normal para que así sea. Nico quiere presenciarlo y cortar el cordón umbilical. Tenemos la suerte de que nuestro obstetra Víctor Héctor Varela es pro de los partos naturales y me asesoró de la mejor manera para hacer un trabajo en casa con una partera lo más largo que pueda aguantar”, agregaba a la vez que se imagina como madre relajada y cero estructurada.

Cómo se conocieron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, los papás de Vita

Candela y Nicolás se conocieron por medio de Josefina Sarkany, hija de Ricky Sarkany y Graciela Papini, en un Sarkany Friends. “Yo venía con el corazón roto pero Jose me mostró una foto suya y me encantó. Me invitó a comer y pegamos muy buena onda. Es súper especial para mí porque llegó cuando no creía en nadie: me hizo dar cuenta que el amor es elegirte todos los días. Es ser libre a pesar de estar en pareja. Tuve otras relaciones tóxicas, donde no querían que me vistiese de determinada manera pero con Nico encontré el compañero ideal que me apoya en todo. Va a ser el mejor padre. Tiene detalles que hacen la diferencia: como cuando a la mañana me abraza para ayudarme a levantarme y no lastimarme la espalda”, sostuvo sobre el ex futbolista que la enamoró.



Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

Hoy Maccari, nieto del actor Enzo Nino Viena, es un empresario relacionado al mundo deportivo con su empresa “Libro de Pases”. “Empezamos a buscarlo a comienzos de año, después de una charla donde ambos nos dijimos que queríamos ser padres... Hace tres años convivimos y nos llevamos genial, nos re entendemos. Por eso, somos muy compañeros: tratamos de buscar un equilibrio entre los dos”, destaca la influencer que se centra en el presente.



“Si bien ahora tenemos otras prioridades, como la construcción que estamos haciendo de nuestra casa en Buenos Aires, cada vez que puedo le tiro una indirecta a Nico sobre el casamiento... ja ja... y sabe que en algún momento lo haremos... También me encantaría darle un hermanito en el futuro a Vita pero no sé si muchos más porque estar embarazada no es un mundo perfecto como muchos se imaginan. Soy muy activa e inquieta, me gusta hacer deportes y muchas actividades este tiempo no pude practicar. Entonces, hay cosas que te limitan y que las extraño demasiado. Aunque gracias a mi obstetra pu- de seguir practicando algunos ejercicios más suaves. Hay que estar realmente preparada mentalmente para ser madre. No es tan fácil”, argumentaba por otro lado.

Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se adelantó

“Tenemos fecha de parto para el 14 de enero. Generalmente pasamos Año Nuevo afuera pero esta vez por la bebita nos quedamos en familia en Buenos Aires. Ella se va a acoplar a nuestra vida, nos puede acompañar en todo: en nuestros trabajos, en mis campañas, que tengo varias pacta- das en febrero, en mis eventos o contenidos en mis redes sociales. No quiero dejarla con alguien que la cuide, quiero ser yo quien esté presente con ella... En base al cuerpo, me cuidé bastante en las comidas pero también disfruté cuando tuve mis antojos de postres o salados. Sí tengo una rutina de comer sano inculcada por mis padres de chiquita que no cambié durante el embarazo: seguí haciendo ejercicios con mi personal trainer Cris para tener la mejor vitalidad y nunca tuve un día entero tirada en el sillón. Vita me lo hizo muy fácil. Queremos ya tenerla en brazos”, concluía en diálogo con CARAS.