Las dudas de Cande Ruggeri a días de dar a luz

Se agranda la familia Ruggeri, Cande espera a su bebé, que se llamara Vita, para los primeros días de enero, la hija que es fruto de su amor con Nicolás Maccari. Los nervios de la influencer salieron a flote cuando solo quedan días para que nazca su hija.

Hay algunas cuestiones de madre primeriza que todavía le generan duda, por ejemplo, que tiene complicaciones para dormir. Como influencer estuvo documentando todo el proceso de su embarazo en las redes sociales y así también exponiendo sus dudas.

“Hola. Sí. Dormí 4 horas. Hermoso. ¿Vos bien?”, escribió la modelo. “Quiero hablar de lo de ayer. Que no estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien", continuo.

Cande Ruggeri un poco más angustiada expresó: “Yo creo que el cuerpo es muy sabio y me está preparando para lo que se viene, porque me dicen aprovecha a dormir ahora que después no vas a dormir nada. Y es verdad”.