El CARAS Moda en el Palacio de la Reconquista: un ícono histórico y cultural que se reinventa

CARAS Moda vuelve a convocar a las principales figuras del espectáculo y a los diseñadores más prestigiosos de Argentina en un desfile que anticipa las tendencias de la temporada Primavera/Verano 2026. La cita tiene lugar en un marco inigualable: el imponente Palacio de la Reconquista, una joya arquitectónica porteña que hoy abre sus puertas a exclusivas experiencias culturales.

Un ícono histórico, emblemático y cultural: Palacio de la Reconquista

Ubicado a pocos metros de la Plaza de Mayo, en la esquina de Bartolomé Mitre y Reconquista, el Palacio se mantiene como uno de los edificios más emblemáticos del barrio de San Nicolás. Rodeado por el Banco Hipotecario, el Banco Nación y el histórico Banco Alemán Transatlántico, el edificio fue testigo de más de un siglo de historia financiera y arquitectónica.

Palacio de la Reconquista | Foto: Caras

Su construcción comenzó en 1912 bajo la dirección de los arquitectos ingleses Paul Bell Chambers y Louis Newbery Thomas, responsables también del Banco de Boston (hoy Standard Bank) y del Railway Building (actual Ministerio de Economía). Si bien las obras se demoraron por la Primera Guerra Mundial, el palacio fue finalmente inaugurado en 1920. Apenas cinco años después, la Municipalidad de Buenos Aires lo reconoció con el 2.º Premio a la Mejor Fachada, distinción que se enmarca con una placa sobre la calle Reconquista.

El CARAS Moda en el Palacio de la Reconquista | Foto: Caras

A lo largo de las décadas, el edificio cambió de manos en varias oportunidades, pasando por instituciones como el Banco Anglo Sudamericano, el Banco de Italia del Río de la Plata y el Republic National Bank of New York. También se convirtió en espacio cultural: en 2014, fue sede de la muestra “Espacios Revelados, Changing Places”, que incluyó la instalación “Scattered Crowd” del coreógrafo William Forsythe, lo que recuerda su valor artístico y patrimonial.

El CARAS Moda en el Palacio de la Reconquista | Foto: Caras

Hoy, este ícono histórico se reinventa como escenario para propuestas innovadoras. Durante la velada, Creative Lab presentará un show performático con acróbatas y pantallas LED, mientras que el cierre estará a cargo de Orum Festival, con una puesta que fusiona música, danza y espiritualidad para generar una experiencia inmersiva. La producción técnica corre por cuenta de A+V Tech, la musicalización de Sarapura DJ y el catering de Faena, conformando un evento de primer nivel.

Así es que esta noche, siendo sede del exclusivo evento CARAS Moda, el Palacio de la Reconquista, además de ser un ícono arquitectónico porteño, vuelve a ser un espacio abierto al arte, la moda y la cultura contemporánea.

F.A