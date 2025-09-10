La respuesta de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, a los rumores de romance con Evangelina Anderson

En la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló un nuevo affaire que revolucionó el mundo del espectáculo: Evangelina Anderson, habría iniciado un vínculo sentimental con Leandro Paredes. La conductora explicó que se trataba de una relación intermitente y reservada, con encuentros en el departamento de un amigo en común.

Las declaraciones de Yanina Latorre colocan a Leandro Paredes en el centro de la escena mediática, especialmente porque el deportista está casado desde hace varios años con Camila Galante, con quien tiene tres hijos. Ante la magnitud de los rumores, la modelo reaccionó en redes sociales.

La reacción de Camila Galante ante el posible affaire de Leandro Paredes y Evangelina Anderson

Mientras las especulaciones y versiones continúan circulando en redes, Camila Galante eligió responder de manera sutil pero contundente. La esposa del futbolista comentó una de las últimas publicaciones de Leandro Paredes con una serie de emojis de caritas enamoradas, un gesto que parece indicar que ha hecho caso omiso a las declaraciones de la conductora.

Leandro Paredes

El detalle no pasó desapercibido por los seguidores de la pareja, quienes destacaron la actitud de Camila Galante al enseñarse cercana a Leandro Paredes. Si bien ni la empresaria ni el futbolista se han pronunciado al respecto, este gesto marcó una postura importante frente a las versiones de infidelidad.

El presente familiar de Leandro Paredes y Camila Galante

El escándalo cobra aún más fuerza porque se produce apenas cinco meses después de que naciera el tercer hijo de Leandro Paredes y Camila Galante. La noticia del supuesto romance se da en un momento íntimo y especial para la familia, lo que puede significar un punto de quiebre en la pareja.

Leandro Paredes y su familia

Sin embargo, tanto Leandro Paredes como Camila Galante optaron por mantenerse al margen de la polémica y priorizar la vida familiar junto a sus hijos. Con el correr de los días, habrá que ver si los protagonistas deciden hablar públicamente o si prefieren dejar que el tiempo calme la tormenta mediática.