Tras ser señalado como amante de Evangelina Anderson, Leandro Paredes se refugia en su hija

Leandro Paredes volvió a ser tema de conversación luego de que en programas de espectáculos como LAM (América) y Socios del Espectáculo (América) se asegurara que Evangelina Anderson, recientemente separada de Martín Demichelis, estaría iniciando un vínculo sentimental con un futbolista. Aunque la modelo aclaró rápidamente que se encuentra soltera, los rumores continuaron y terminaron apuntando al mediocampista campeón del mundo.

La versión sorprendió porque Paredes está casado con Camila Galante, con quien acaba de recibir a su tercer hijo. El matrimonio siempre se mostró unido, y aunque ninguno de los dos salió públicamente a desmentir la información, la situación alimentó el debate en los programas de chimentos y en las redes sociales.

El video que compartió Leandro Paredes con su hija

En medio de esa ola de comentarios, el futbolista eligió enviar un mensaje sin palabras pero muy claro. En sus redes compartió un video donde se lo ve jugando con su hija más pequeña y, al mismo tiempo, etiquetó a Galante. El gesto fue interpretado como una manera de reafirmar su vínculo familiar y de correrse de los comentarios que lo rodean.

En el clip puede verse a Paredes jugando con su hija en una escena hogareña y tranquila. La ternura del momento funciona como un contraste frente a las especulaciones, y al mismo tiempo resalta el valor que el futbolista le da a su vida familiar. Más que una respuesta explícita, la publicación refleja una elección: priorizar la intimidad del hogar por sobre los rumores que circulan en los medios.

El tierno video que subió Leandro Paredes con su hija

No es la primera vez que Paredes utiliza su cuenta para dar señales sobre su vida privada. Desde su regreso a Boca Juniors, el jugador combinó posteos vinculados al fútbol con otros dedicados a su esposa y sus hijos. En esta oportunidad, el clip con la bebé se leyó como una respuesta indirecta a las especulaciones, mostrando que su prioridad sigue siendo el hogar y su familia.

La incógnita sobre el supuesto romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes continúa sin confirmación. Sin embargo, el silencio del jugador acompañado de esa postal familiar parece suficiente para marcar posición.

F.A