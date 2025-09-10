Juli Poggio, a puro glamour y tendencia en CARAS Moda

Este 10 de septiembre se realizó una nueva emisión del CARAS Moda, el evento de Revista CARAS que reúne, en una noche especial, a los máximos exponentes de la industria, en una gala en la que el diseño tiene su protagónico en la pasarela. El Palacio de la Reconquista fue sede del importante encuentro que contó con invitados de lujo, como es el caso de Juli Poggio.

La ex Gran Hermano se convirtió en una de las figuras juveniles del momento desde su salida del reality, ganándose el cariño del público tanto por su personalidad espontánea como por su talento en la actuación, el canto y el baile. Este miércoles, brilló en el CARAS Moda.

El look de Juli Poggio para el CARAS Moda

En una nueva emisión del exclusivo evento, Juli Poggio dijo presente en la gran noche de Revista CARAS y, como suele suceder, su elección para el look del evento sorprendió al lucir las tendencias del momento.

El estilista Lucas Matta contó en exclusiva a CARAS: “Es un diseño exclusivo de Márian Saud, seda blanca y tul blanco bordado completamente a mano”. El vestido, de silueta sirena y escote profundo, se distinguió por sus delicados bordados en pedrería que recorrían toda la prenda, logrando un efecto brillante bajo las luces del Palacio.

Julieta Poggio en CARAS Moda

El modelo combinó elegancia y frescura, resaltando la figura de Poggio y aportando un aire de sofisticación que fue muy celebrado por los asistentes. La caída fluida del tul y el trabajo artesanal de Saud reflejaron la impronta de la alta costura en una pieza pensada especialmente para la ocasión.

El look completo de Juli Poggio en CARAS Moda.

Para complementar, la actriz y bailarina optó por un peinado suelto con ondas suaves, que aportó naturalidad y movimiento. En el maquillaje, eligió una paleta de tonos neutros con labios en color intenso, reforzando el equilibrio entre la delicadeza del vestido y un toque moderno.

Julieta Poggio y su estilista, Lucas Matta, en CARAS Moda

La participación de Juli Poggio en el CARAS Moda no pasó desapercibida y confirmó una vez más que es una de las jóvenes figuras con mayor proyección en el mundo artístico y en la moda argentina.

F.A