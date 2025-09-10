CARAS Moda: Benito Fernández, Santiago Artemis, Verónica de la Canal y Pucheta Paz presentaron las tendencias que marcarán la temporada

La gala CARAS Moda se realizó en el imponente Palacio Reconquista de Buenos Aires, con la conducción de Agustina Casanova. El histórico edificio que se reinventó y abrió sus puertas para recibir a los diseñadores más influyentes de la escena local, en una noche dedicada al diseño, la vanguardia y la elegancia.

“Buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Caras Moda, una gala que es un tributo a las tendencias, el diseño y la creatividad”, dijo Agustina Casanova al dar inicio a la esperada velada. Luego, señaló que el desfile presentaría "cuatro colecciones únicas, con diseños creados para una noche mágica donde reinan el color y la vanguardia".

Así fue el desfile del CARAS Moda con los diseños de Benito Fernández, Santiago Artemis, Verónica de la Canal y Pucheta Paz

Benito Fernández inauguró el desfile del CARAS Moda con Pink Summer, una colección que irradió frescura y feminidad en tonos rosas y violetas. Con estampas audaces y cortes fluidos, reafirmó su estilo inconfundible y celebró la alegría del verano con identidad propia.

Siguió Santiago Artemis, el enfant terrible de la moda argentina, que celebró sus 15 años de carrera con una retrospectiva de 12 vestidos. Hombreras escultóricas, brillos, denim llevado a la alta costura y transparencias definieron una propuesta marcada por el exceso, el dramatismo y el glamour.

Verónica de la Canal presentó una colección que fusionó la precisión arquitectónica con la delicadeza del arte. Cada prenda, concebida como pieza única e irrepetible, rindió homenaje a la tradición de la alta costura y a la fuerza expresiva de la moda artesanal.

El cierre estuvo a cargo de Pucheta Paz, con diseños que resaltaron la importancia del trabajo manual. Siluetas evasé, drapeados, encajes, cristales y plumas bordadas a mano dieron vida a una propuesta donde la artesanía se convierte en lujo y el detalle es protagonista.

Tras el desfile un show de Creative Lab acompañado por la musicalización de SarapuraDJ, seguido de la puesta inmersiva de Orum Festival, que combinó música, danza y espiritualidad en un final de alto impacto.

La gala CARAS Moda no solo celebró la moda y el diseño, sino también la creatividad, la innovación y el talento argentino en todas sus formas, encabezado por Benito Fernández, Santiago Artemis, Verónica de la Canal y Pucheta Paz. Entre colecciones icónicas, detalles artesanales y una puesta escénica que sorprendió a todos, la velada se consolidó como un evento imprescindible para la industria, dejando en claro que la moda local sigue marcando tendencia y conquistando escenarios con estilo, arte y sofisticación.