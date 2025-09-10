Glamour, celebridades y las tendencias que se vienen: Así fue la nueva edición de CARAS Moda

Este 10 de septiembre la moda volvió a tener protagonismo de la mano de la Revista CARAS. En una nueva edición de CARAS Moda, se reunió a los grandes exponentes de la industria Argentina, para celebrar, en la pasarela, los diseños y las tendencias que se vienen, en una noche llena de glamour y alta costura. Benito Fernández, Santiago Artemis, Verónica de la Canal y Pucheta Paz, junto a invitados de la talla de Daniela Urzi, Karen Reichardt, Ginette Reynal, Rodrigo Gascón, Elina Costantini y Julieta Poggio, entre muchos otros, disfrutaron del renovado Palacio de la Reconquista, que se vistió de gala y los recibió con los brazos abiertos.

Moda, pasarela y glamour en la noche del CARAS Moda.

Revista Caras volvió a demostrar la importancia de la moda, con la celebración del CARAS Moda, que ya se convirtió en un clásico para la industria. Los máximos exponentes del diseño presentaron sus nuevas colecciones en el marco de un evento lleno de glamour y estilo.

El Palacio de la Reconquista abrió sus puerta a las 18 30: El acceso de los invitados estuvo en manos de Tikzet, la plataforma que diseñó un sistema de entradas digitales personalizadas para cada asistente. A través de un QR único que se validó al momento de llegar, el ingreso al evento se presentó de forma ágil y ordenada, evitando demoras y permitiendo que todos pudieran disfrutar del desfile de Caras Moda desde el primer instante.

Una vez dentro, y antes de que comenzaran los eventos principales, cada uno de los presentes pudo disfrutar de una impresionante barra de tragos. La coctelería del desfile Caras Moda estuvo a cargo de Gastón Varela y todo su equipo de la empresa @elbarman__ que cuenta con 20 años de experiencia detrás de las barras en destacados eventos sociales . El mismo fue el creador de ambos cócteles referentes a esta fiesta. Uno fue en color rojo de Revista Caras y estuvo compuesto por almíbar de frutos rojos, vodka neutro, jugo de lima y naranjas, decorado con frutas maceradas al Malbec. En cuanto al cóctel PR, la preparación llevó vodka cítrico, almíbar simple, jugo de maracuyá y licor blue, decorado con frutas disecadas que fueron parte de la atracción de esta noche inolvidable.

Rodrigo Gascón.

Ginette Reynal.

Carolina Baldini.

También hubo momentos para regalos. De hecho, Los invitados de Caras Moda fueron sorprendidos por Lidherma, que acompañó el encuentro con un detalle especial para cada uno de ellos. Los participantes de este encuentro recibieron obsequios exclusivos de su línea de productos para el cuidado del rostro, pensados para prolongar la experiencia más allá del evento y reafirmar la importancia del cuidado de la piel.

En Caras Moda, Bodegas Santa Julia sorprendió con una propuesta distinta que reflejó su espíritu innovador. Los invitados pudieron disfrutar de Santa Julia Rosé y Santa Julia Tintillo en su práctico formato en lata, un concepto que la bodega fue pionera en traer a la Argentina. Una manera fresca y moderna que acompañó la experiencia del desfile.

Tras un tiempo de encuentro, charlas y anécdotas, comenzaron a llamar para la, también ya clásica, tapa de revista CARAS. Todos posaron de muy buen ánimo e inmortalizaron una gala que quedará en la memoria de todos y se prepararon para lo que vendría: el desfile.

Coca-Cola Argentina estuvo presente en el desfile de CARAS Moda acompañando a los invitados en un momento de encuentro y celebración. Con sus bebidas clásicas, la marca aportó frescura y compartió la magia de estar juntos, fiel a su propósito de seguir presente allí donde las personas se reúnen para disfrutar. Con 83 años de historia en el país, Coca-Cola sigue acompañando a los argentinos en cada instante de celebración que une a las personas: Juntos en todas.

Agustina Casanova condujo el evento.



Alrededor de las 19 30, Agustina Casanova, que condujo el evento de manera impecable, dio inicio al desfile que reunió a los diseñadores más importantes del país. En el marco de una nueva edición de CARAS Moda, la participación de Vipeluquería´s se consolidó como un factor clave para la preparación de las modelos. Con un equipo de estilistas altamente capacitados, se llevó a cabo la creación de peinados que reflejaron y potenciaron la visión de cada diseñador. El despliegue en el backstage puso en valor la destreza y creatividad, dejando una huella distintiva en cada una de las propuestas presentadas en la pasarela.



Benito Fernández, Santiago Artemis, Verónica de la Canal y Pucheta Paz sacaron a relucir las nuevas tendencias que dominarán la escena durante la próxima temporada. Todos ellos haciendo gala de su inmenso talento, con una pasarela de primer nivel que recibió la ovación de todos los presentes. Nubia, la marca de celulares que llegó al país hace un año, acompañó cada momento de Caras Moda 2025. Su línea de smartphones se convirtieron en los cómplices perfectos para capturar recuerdos únicos y registrar un encuentro inolvidable. La tecnología e innovación también llegó a la pasarela: una de las modelos de Pucheta-Paz filmó su recorrido con el Nubia Flip 2 mostrando en primera persona la energía de vivir un desfile desde adentro.

El toque glam en el desfile llegó de la mano de Malamado, con sus vinos fortificados, reconocidos por ser los primeros desarrollados en Argentina. De perfil dulce y sedoso, con notas intensas a frutos secos, la propuesta acompañó a los invitados en el Palacio de la Reconquista. Su versatilidad, que lo hace brillar tanto solo como en cóctel, estuvo en sintonía con la elegancia del entorno y el universo de la alta costura que definió esta edición de CARAS Moda.

Como se podía esperar, el CARAS Moda de septiembre no terminó con el desfile, sino que tuvo un cierre impresionante.de la mano de Creative Lab, que presentó un show performático con acróbatas y pantallas LED en sincronía, culminando con un cierre de alto impacto a cargo de Orum Festival. La música, la espiritualidad, la danza y los sentidos se fusionaron para ofrecer a los invitados una experiencia inmersiva en este espacio icónico.

De esta manera se cerró el CARAS Moda de septiembre, que reunió a los diseñadores más importantes del país. Fue una noche única, repleta de momentos inolvidables y de postales que quedarán en el recuerdo de todos.