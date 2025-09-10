L-Gante explosivo: “Tuve amenazas de Mauro Icardi, hoy me río de eso”

L-Gante pasó por +CARAS, el ciclo de entrevistas íntimas de Héctor Maugeri, y habló como nunca de su relación con Wanda Nara. Entre risas, confesiones y algún que otro palo, el cantante de cumbia 420 recordó los momentos más intensos del romance y hasta reveló que Mauro Icardi llegó a amenazarlo.

Su historia de amor con Wanda arrancó en 2021, cuando ella todavía estaba con Icardi. Pero recién a principios de 2024 blanquearon lo que todos sospechaban. Desde ahí, se convirtieron en una de las parejas más populares y polémicas del último tiempo en la farándula argentina. En ese marco, el músico quedó en el medio de la tormenta entre la empresaria y el futbolista, un conflicto que incluyó intercambios de mensajes privados y, según confesó, hasta amenazas.

L-Gante y Wanda Nara.

En ese sentido, L-Gante reconoció que el delantero del Galatasaray siempre fue un molestia en su relación con la modelo: “Creo que Wanda me amó pero hay algo que me molesta y no me pude relajar o no me dio ganas de dar lo mejor de mí. Hasta el día de hoy lo veo como una molestia a la hora de respirar, su expareja”.

Además, el cantante admitió que en un momento se cansó: “Siempre quise aconsejar y estar pero después dije: ‘Mejor ni me meto, porque me estoy metiendo en un embole y que me quita el enfoque de lo mío’. Todavía no soy tan millonario como ellos para perder tiempo. Tengo lo mío, pero aún creo que puedo tener más cosas, conseguir más cosas y estar más enfocado”.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

En ese sentido, detalló que estaba padeciendo la situación y que se le hizo muy difícil sostener el vínculo con Wanda Nara. “Y más todos los problemas míos, los que me rodeaban los judiciales y lo que me atraía todo eso y el estrés y la depresión dije ‘No puedo pasar por esta etapa’. Soy muy joven para estar renegando mucho”, sostuvo.

L Gante reveló que recibió amenazas de Mauro Icardi

Y en medio de todo eso, Maugeri le consultó si alguna vez Mauro Icardi se comunicó con él y llegó la bomba: “Tuve amenazas de Mauro Icardi. Hoy me río, soy hombre, y hasta coincido en algunas cosas de lo que le tocó vivir. Pero lo más sincero es que les deseo lo mejor a él, a Wanda, a la pareja de él y a todos”.

Además, el conductor fue directo y le preguntó: ¿Wanda te usó?. “No, no me usó. Pero sí le sacamos el jugo a lo que generamos juntos. Ella a mí y yo a ella también. Lo que hicimos, lo que generamos, lo que vivimos fue fabuloso”, respondió.

L-Gante en +CARAS: “Tuve amenazas de Mauro Icardi, hoy me río de eso”.

Finalmente, en abril de 2025, todo terminó. El cantante lo anunció en Instagram y ahora explicó qué pasó: “Hoy estamos distanciados. Nos dejamos de hablar hace un par de fechas porque volví a acercarme a la mamá de mi hija. No la veía hacía un año y necesitaba aclarar cosas que por dentro me hacían muy mal mentalmente”.

Durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, L-Gante habló de Wanda Nara, Mauro Icardi y de una relación que, de principio a fin, fue puro escándalo. Hoy, más enfocado en su música y en su hija Jamaica, asegura que está listo para dejar atrás los problemas y seguir creciendo en la cumbia 420.

MDP