Los fashionistas looks de Martina Pereyra y Luz Tito para CARAS Moda con la tendencia de transparencias y brillos

El CARAS Moda se volvió un clásico en la industria fashionista. Durante una noche, los mejores diseñadores se ponen junto a las celebridades más queridas y despliegan lo mejor de sus ateliers. Entre los presentes, se destacaron algunos ex Gran Hermano, como fueron Martina Pereyra y Luz Tito, dos de las participantes más queridas dentro y fuera de la casa. Ambas lograron remarcar su amor por la moda, y llegaron al exclusivo evento desplegando looks impactantes y de ensueño, donde se imponen algunas de las tendencias en auge.

Martina Pereyra, Luz Tito / Créditos: CARAS

Entre transparencias y total white: los looks de Martina Pereyra y Luz Tito para CARAS Moda

Martina Pereyra y Luz Tito salieron de la casa de Gran Hermano, y no tardaron en hacerse un lugar dentro de la industria de la moda. Su belleza y pasión por las últimas tendencias las llevaron a ser parte de diversas conversaciones entre diseñadores y marcas de ropa reconocidas. Es así como llegaron a ser parte de uno de los eventos más importantes: CARAS Moda, una noche donde el fashionismo se vuelve el centro de atención y el glamour brilla por todo el renovado Palacio de la Reconquista. En esta ocasión, ambas optaron por seguir con las transparencias más utilizadas en la temporada, y remarcaron su estilo personal.

Los looks de Martina Pereyra y Luz Tito / Créditos: CARAS

Por un lado, Martina fue por un vestido que fusionaba la sensualidad del corte sirena con la elegancia de los brillos. Con un escote en U bien pronunciado, y strapless, la exparticipante fue por un plateado de cadenas, con estilo medieval, donde las ballenas resaltaban por el uso del blanco en composé con sus delicados accesorios. Sin embargo, el look era transparente, haciendo que llame la atención su ropa interior total white, y permitiendo jugar con lo que mostraba de su cuerpo.

El look de Martina Pereyra / Créditos: CARAS

Por el otro, Luz fue por un estilo más artístico, de corte bailarina de tango. Su largo vestido de tul claro presentaba un diseño original de brillos white and black, que marcaban una especie de "segundo look" encima, con terminación irregular. En la parte superior, una delicada tira se encerraba en su cuello, sosteniendo todo el atuendo, y ella lo combinó con unos accesorios extra: unos guantes que iban de la mano con el dibujo principal.

El look de Luz Tito / Créditos: CARAS

Si bien Martina Pereyra y Luz Tito remarcaron su amor por las transparencias y los colores claros, remarcaron cuáles eran sus estilos personales. Mientras que la contadora imponía la sensualidad, la finalista de Gran Hermano optaba por un atuendo artístico, lejos de lo ceñido. CARAS Moda fue, una vez más, el centro de las celebridades y los diseñadores para imponer lo mejor de su guardarropas, en una noche donde el glamour y el fashionismo se vuelven el centro de atención.

