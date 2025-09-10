CARAS Moda brilló en una nueva edición que reunió a celebridades, diseñadores y figuras del espectáculo en una velada dedicada al glamour y al estilo. La convocatoria comenzó a las 18:30 en el Palacio de la Reconquista, un escenario emblemático y con una impronta arquitectónica que aportó distinción a la noche. Entre las invitadas, dijeron presente Karen Reichardt, Ginette Reynal, Luz Tito, Martina Pereyra y Juli Poggio conocidas por su participación en Gran Hermano.

A las 19, la conducción estuvo a cargo de Agustina Casanova, quien dio la bienvenida a los invitados y presentó la propuesta de la jornada. Poco después, a las 19:30, se dio inicio al desfile que adelantó las tendencias de la temporada Primavera/Verano 2026.

Los looks más impactantes de CARAS moda: de Karen Reichardt y Ginette Reynal a Luz Tito, Martina Pereyra y Juli Poggio

Elina Costantini deslumbró con su llegada con un increíble look preparado por Camila Romano. En esta ocasión, la modelo lució un vestido blanco con flecos y pedrería, con un profundo escote en V que se continuaba con breteles finos complementados con un velo de tul que aportó una caída delicada. El detalle más impactante está en la espalda con una apertura profunda hasta la cintura, un corte que combina elegancia y sensualidad.

Por su parte, Agustina Casanova, además de conducir el evento, eligió un estilismo que fusiona sensualidad y sofisticación en clave total black. La parte superior estaba compuesta por una blusa de encaje transparente de cuello cerrado con mangas largas. Sumó un corset de cuero ajustado que delineó su figura.

La falda, confeccionada en terciopelo negro, le dio una caída suave, sumando textura y riqueza visual. El detalle más audaz del atuendo fue la abertura frontal con cierre de ojales.

Agustina Casanova

Juli Poggio sorprendió en su llegada con un look compuesto por un vestido largo en blanco perlado, confeccionado en gasa y tul con bordados plateados en pedrería. El escote en V profundo estilizó su silueta y le dio un aire sensual, mientras que la falda de caída fluida y con pequeña cola, de tela de tul, aportó elegancia y movimiento al atuendo. La influencer completó su presencia con el cabello suelto en ondas suaves y un make up natural.

Julieta Poggio

Santiago “Tato” Algorta llegó al CARAS Moda con un traje negro de corte clásico que combinó con una con camisa y corbata del mismo tono, logrando un efecto total black que transmitió sobriedad y estilo. La elección de una silueta ajustada y líneas limpias aportó modernidad sin perder formalidad y elegancia.

Santiago “Tato” Algorta

En su llegada, Ana Rosenfeld impactó con un atuendo de The Xtreme Collection. Con el estilo que la caracteriza, la abogada se vistió con un elegante traje sastrero en negro, con detalles que rompieron con la sobriedad clásica, por su chaqueta, de corte entallado y escote profundo, con apliques bordados en tono plata, mientras que el pantalón, de tiro alto y corte recto, incorporó una apertura frontal estilizando su figura. Sumó un clutch rígido negro con aplique dorado de Céline.

Ana Rosenfeld

Con un despliegue de sensualidad y confianza, Carolina Baldini llegó al evento de CARAS Moda con un vestido rojo de Ponlo, una reconocida marca italiana. El atuendo, de corte midi ajustado al cuerpo, resaltó su silueta con un diseño minimalista y sofisticado; los frunces laterales aportaron textura y movimiento. La elección de zapatos stilettos al tono, con detalle de pedrería en el empeine, potenciaron la monocromía de su look.

Carolina Baldini

Verónica de la Canal usó un look cargado de teatralidad y dramatismo. La diseñadora lució un vestido de encaje bordado blanco, con aplicaciones de flores y transparencias estratégicas; además, sumó una sobrefalda de tul translúcido de caída suave, aportando movimiento. Completó su elección con un make up suave, pero resaltando sus labios con un rojo vibrante.

Verónica de la Canal

Karen Reichardt marcó tendencia en el CARAS Moda con un traje en blanco y negro, jugando con el contraste más icónico de la moda. El blazer negro llevó vivos blancos que remarcan solapas, bolsillos y puños, logrando un diseño sofisticado y con mucha definición. Como detalle distintivo se destacó una flor XL blanca en el hombro, que suma un aire de glamour contemporáneo.

Debajo del saco, se percibe un top de paillettes negras, que aportó brillo dando un guiño nocturno al conjunto, junto con un pantalón, en tono blanco, equilibrando su propuesta.

Karen Reichardt

Ginette Reynal deslumbró con un estilo sofisticado con un guiño glam-rock. Llevó una remera de lentejuelas a rayas horizontales en negro y plateado, que aporta brillo y modernidad, junto con un pantalón de corte amplio y cintura alta, ajustado con un cinturón de cuero negro que le dio un aire descontracturado. Como accesorio, un tapado de piel sintética en tono blanco y un clutch turquesa metalizado.

Ginette Reynal

Rodrigo Gascón vistió un traje negro con camisa a tono, sin corbata dándole un aire relajado pero formal. Acompañó el conjunto con cinturón y zapatos a juego, manteniendo una línea monocromática que resaltó por su sobriedad y elegancia.

Rodrigo Gascón

Martina Pereyra se robó todas las miradas del CARAS Moda con un vestido largo de corte ajustado, confeccionado en un tejido plateado con destellos. El diseño de estilo strapless tenía un sutil escote y se continuaba con un corte recto que acompañó su silueta a la perfección; completó su presencia con el cabello recogido bajo, junto con una gargantilla en color plateado. Por su parte, Luz Tito llevó un vestido de inspiración etérea, con base transparente y bordados en tonos plateados, marrones y blancos simulando plumas.

Luz Tito y Martina

Silvia Fernández Barrio se lució con una blusa blanca con lazo en la cintura, que aporta un toque delicado, combinada con un pantalón fucsia de corte amplio, que sumó color y movimiento al conjunto. Completó su look con zapatos blancos de taco alto y una cartera pequeña en el mismo tono, logrando un estilo fresco y elegante.

Silvia Fernández Barrio

Ana Devin deslumbró a todos con un estilo andrógeno con tintes punk compuesto por una camisa blanca cropped, con inscripciones bordadas; sumó un pantalón negro de corte amplio y tiro alto de corte estructurado.

Como accesorio clave llevó una corbata negra larga floja de satén. Junto a ella, Erika de Sautu lució un look femenino y glamuroso con un twist moderno, compuesto por un top corset bordado con paillettes negras, superbrillante y de escote pronunciado, junto a un saco a juego. El conjunto se completó con un pantalón negro de talle alto, en sintonía con la paleta sobria y elegante.

Ana Devin y Erika de Sautu

En su llegada, el Doctor Guillermo Capuya se lució con un traje oscuro de corte de doble botonadura, aportándole presencia y elegancia. A su vez, sumó una camisa a rayas finas en tonos claros junto con una corbata de color burdeos, que sumó contraste a su atuendo sin perder sobriedad.

Doctor Capuya

Nazarena Di Serio se robó todas las miradas con un vestido largo completamente cubierto de lentejuelas doradas, que reflejan la luz y aportan un brillo uniforme. El diseño se destacó por sus breteles finos, escote cerrado y espalda descubierta, con una silueta ajustada y con caída fluida. Completó su look con el cabello suelto con pequeñas ondas y un make up natural que realzaba su mirada.

Nazarena Di Serio

Uno de los instantes más esperados fue la producción de la foto de tapa para la revista CARAS, que reunió a las principales figuras posando juntas para la portada.

Evento CARAS Moda

De esta manera, CARAS Moda demostró que han sido más de diez años de experiencia en construir una experiencia única pensada para saber lo nuevo de la próxima temporada, todo esto desarrollado en un entorno donde la ambientación del palacio, sumada a la puesta en escena del desfile y a las propuestas de los diseñadores, hicieron de la velada un suceso de alto impacto en el país.