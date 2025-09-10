Luz Tito y Tato Algorta brillaron en CARAS Moda con sus impactantes looks

El Palacio Reconquista de Buenos Aires se vistió de gala para recibir a los diseñadores más influyentes de la escena local. Bajo la conducción de Agustina Casanova, la última edición de CARAS Moda se consolidó como un evento que no solo rindió homenaje al diseño, sino también a la innovación, la vanguardia y el talento argentino que conquista pasarelas y escenarios internacionales.

Luz Tito y Martina Pereyra

En medio de colecciones icónicas y estilismos cargados de sofisticación, las miradas también se posaron sobre las celebridades que dijeron presente. Entre ellas, los ex participantes de Gran Hermano Luz Tito y Tato Algorta fueron protagonistas indiscutidos de la alfombra roja, anticipando lo que sería una noche en la que sus estilismos marcaron conversación y tendencia.

El deslumbrante estilismo de Luz Tito

Luz Tito comenzó a prepararse para la gala desde las 15:00 horas, compartiendo el proceso con sus seguidores en redes sociales. Y el resultado estuvo a la altura de las expectativas: su look deslumbró por la combinación de sensualidad, elegancia y modernidad.

La ex Gran Hermano eligió un diseño de corte asimétrico trabajado con pedrería plateada y transparencias estratégicas, que resaltaron su figura y aportaron dinamismo en cada movimiento. El vestido, con tiras brillantes que caían como flecos y una abertura lateral que dejaba ver la pierna, fue un acierto absoluto para una ocasión de este nivel. Además, los detalles en forma de líneas diagonales estilizaron su silueta, dándole un aire futurista y vanguardista.

El estilismo se completó con un beauty look sobrio que permitió que el vestido brillara en su totalidad. Optó por labios neutros, cejas definidas y un peinado recogido con raya al medio que le dio un toque sofisticado y pulido. En cuanto a los accesorios, la elección fue minimalista: un collar fino y una pulsera en tono plata, perfectos para acompañar sin quitar protagonismo.

Tato Algorta

El impresionante total black de Tato Algorta

Tato Algorta eligió un total look en negro que incluyó un saco de corte sastrero moderno, camisa negra cerrada hasta arriba y pantalón de cintura alta a juego. La corbata satinada aportó un contraste de textura con un brillo sutil que rompió la uniformidad del conjunto.

Tato Algorta, el último ganador de Gran Hermano

El peinado mostró volumen en la parte superior con textura descontracturada, acompañado de barba recortada. Cada elemento del conjunto -desde las proporciones del saco hasta los detalles de la corbata y la camisa- se combinó para mantener la coherencia monocromática y formal del estilismo.