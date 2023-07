La sanguinaria guerra entre Mañanísima y A La Tarde: "Acá somos todas figuras"

Carmen Barbieri y Pía Slapka se vieron envueltas en un escándalo luego de un chiste que Pampito, panelista de Mañanísima, lanzó al aire. Esta broma del periodista generó un intenso enfrentamiento donde se vieron los egos de las figuras de los dos equipos. Primero comenzó el equipo de A La Tarde dando su respuesta al chascarrillo del joven y luego, el programa de Ciudad Magazine respondió con todo.

Resulta que el problema se originó cuando Samanta Cassais, la polémica ganadora de Bake Off, ya que luego fue descalificada, estaba cocinando en Mañanísima. La polémica se generó en torno a ella, pues es parte del equipo de A La Tarde también. Carmen Barbieri, como es bastante celosa, le preguntó a la cocinera qué programa prefería. Ella dijo que no prefería a ninguno, y Pampito lanzó la broma que hizo que arda Troya: "Pero cómo no decís el nuestro, que acá somos todas figuras".

Este pequeño chiste de Pampito fue tomado como una tremenda crítica por parte del equipo de A La Tarde y Pía Slapka hizo un dramático descargo al aire. Por supuesto que Carmen Barbieri también la ligó, aunque ella no dijo nada.

"Acá hay mucha gente trabajando, y esa gente que habla de que son figuras y te enrostra eso me tiene harta. ¡Harta! y se los digo mirando a la cámara porque no tengo ningún problema. Por qué no trabajan y dejan trabajar en vez de hablar de los demás. Para qué tienen esas actitudes que no sirven para nada, pero por favor, qué feo eso que hicieron", expresó Pía Slapka durante su descargo en A La Tarde.

Luego, llegó la respuesta por parte de Mañanísima, donde Pampito explicó que se trataba de un chiste y los acusó de no tener sentido del humor. Carmen Barbieri, por su parte, se lavó las manos y aseguró que no tiene nada que ver con el chiste que hizo su panelista. Sin embargo, también sumó al show cuando, irónicamente, señaló que no sabe el apellido de la conductora de A La Tarde: "¿Cómo es? ¿Slapka? ¿Lo dije bien? No sé, creo que es así".

Estefi Berardi intentó ponerle paños de agua fría al tema y le propuso a Carmen Barbieri que vaya de invitada a A La Tarde para limar asperezas, aunque ella se negó rotundamente. "¿Un fin de semana? Pero ni loca", respondió la conductora de Mañanísima. El que sí intentó aflojar fue Pampito, aunque mucho no le salió y fue polémico con sus respuesta: "Bueno, si son tan sensibles la próxima voy a ser más cuidadoso".

