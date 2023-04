Carmen Barbieri dio detalles de sus sentimientos por Sofía Aldrey: “Quedó pendiente una charla con ella”

Fue un comienzo de año turbulento para Fede Bal y su círculo íntimo, luego del famoso Lavarropasgate, en el que se descubrió que el actor de Kinky Boots le había sido infiel con distintas mujeres de la farándula a su entonces novia, Sofía Aldrey. Carmen Barbieri había hablado en su momento sobre la situación y se mostró muy dolida por el fin de la relación entre ambos, especialmente por el especial cariño que la conductora le tenía a la pareja de su hijo.

“Vos no sabés cómo sufrí yo con esta separación porque Sofía era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba, ni hablar en su enfermedad, con su felicidad, con sus tristezas, con la muerte del padre, con todo”, había expresado Carmen Barbieri luego de que el escándalo haya salido a la luz.

Fede Bal y Sofía Aldrey.

En cuanto a la vida de Sofía Aldrey, la marplatense debió aprender a superar este traumático momento causado por las numerosas infidelidades de Fede Bal. Sin embargo, en una de las pocas entrevistas que brindó debido a su bajo perfil mediático afirmó: “Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila”, explicando que había sido un año muy difícil y que daba por finalizado el tema sobre su ex.

Más allá de todo lo sucedido, Carmen Barbieri nunca dejó de querer a Sofía Aldrey y recientemente retomó el asunto y se encargó de remarcar el afecto que le tiene a la joven. “Me alegro por ella de que esté bien. Yo hablaría con ella personalmente y es una cosa tan privada... Me encantaría tener una charla con ella, quedó pendiente. Espero encontrármela algún día. La quiero mucho yo a ella y lo sabe”, comenzó explicando la conductora de Mañanísima en diálogo con Intrusos.

Sofía Aldrey.

“Así como no le dejo nada grabado para que no se enteren ustedes ni nadie más que ella, se lo voy a decir personalmente cuando pueda y la encuentre”, continuó, evidenciando sus intenciones de cerrar esta etapa teniendo una conversación cara a cara con la ex de Fede Bal.

Para concluir, el periodista de América le consultó sobre la cuestionable actitud de Sofía Aldrey al filtrar los chats de Fede Bal a Yanina Latorre. Sobre esto, Carmen Barbieri se mostró muy comprensiva con la marplatense, más allá de haber perjudicado a su hijo. “No, no me molesta nada. No me dolió. La entiendo muchísimo”, sentenció.

H.O