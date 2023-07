Benjamín Vicuña protagonizó uno de los momentos más inolvidables en los Premios Martín Fierro 2023 y es que el actor, al momento de subir al escenario para recibir su estatuilla al Mejor Actor Protagónico por su papel en ‘’El primero de todos’’ y comenzar con su discurso, se le escapó una frase que resonó en el público y en todo en el país, que inmediatamente en redes pensaron en una sola persona: Pampita.

"Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso. Muchas gracias a este país hermoso que me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas", expresó el chileno, que al finalizar intentó remontarla al darse cuenta de su error y al día siguiente su palabra fue la más buscada en los programas y como pudo aclaró lo que quiso decir

No obstante, hasta el momento casi nadie le cree a Benjamín Vicuña luego de que quisiera desmentir su inesperada frase y esclarecer a qué se refería con el amor. Desde Instagram, Cinthia Fernández habilitó la clásica caja de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores y recibió una consulta acerca de qué pensaba sobre los dichos del actor en los Martín Fierro.

‘’¿Qué opinas de lo que dijo Vicuña sobre el amor?’’, indagó un usuario y Cinthia no dudó en responder muy sincera: ‘’Que claramente lo dijo por Pampita, (literal se le escapó, desde el alma)’’, escribió acompañado por varias emojis que se ríen.

La respuesta de Cinthia Fernández sobre Benjamín Vicuña

Pero a pesar de que el momento le pareció cómico, la panelista finalmente criticó fuertemente a Vicuña: ‘’Pero que se joda, no supo cuidarla’’, expresó Cinthia Fernández, en referencia a la separación de Pampita y Benjamín, cuando la modelo encontró a la China Suárez y al padre de sus hijos teniendo sexo en un motorhome.

D.M