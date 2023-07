Carmen Barbieri le frenó el carro a Pampito y le dio una lección: "Te estoy retando"

Carmen Barbieri es una de las personalidades más fuertes del mundo del espectáculo y lo demuestra con sus opiniones contundentes y picantes. No se calla nada, y eso les enseñó a sus dos aprendices que tiene como panelistas: Pampito y Estefi Berardi. Y se ve que les enseñó muy bien, ya que el joven periodista lo demostró cuando cruzó a Jey Mammón y la expanelista de LAM en sus tantos enfrentamientos con Yanina Latorre.

Sin embargo, no todo es color de rosas y por supuesto que un programa como Mañanísima, con las tres fuertes personalidades de la conductora y sus panelistas, puede generar duros enfrentamientos. Así fue como Carmen Barbieri y Pampito se agarraron con todo, y esta no fue la primera vez. El motivo de la riña fue una dura opinión del panelista sobre Diego Brancatelli.

Carmen Barbieri

En la sección que tiene Mañanísima, llamada Mesa de Noticias, los integrantes del programa se encontraban debatiendo sobre el conflicto entre Jorge Rial y Luis Ventura, que cada vez aumenta más. Carmen Barbieri y sus carmencitos comenzaron a hablar del tema y por supuesto que se fueron por las ramas. Así, terminaron hablando del presente laboral del conductor de Argenzuela.

Luego de ese intenso problema de salud que tuvo Jorge Rial en Colombia, el conductor no volvió a la tele, aunque si a la radio. Hasta el momento decidió enfocarse en su totalidad a recuperarse, aunque ahora se confirmó que el 13 de agosto volverá a conducir su programa televisivo por la cobertura especial de las PASO. Pero en el interín, Diego Brancatelli es el encargado de llevar adelante el programa desde su rol como conductor.

Pampito en Instagram

Parece que a Pampito no le gusta nada Diego Brancatelli, y con tan solo escuchar su nombre, largó toda su ira y se despachó contra él. "Sí, que vuelva Rial que Brancatelli lo hace horrible", lanzó el panelista. Sin embargo, si hay alguien que no le gusta meterse con el trabajo del otro es Carmen Barbieri, así que no dudó en retar a su aprendiz y dijo: "No, no podés decir eso. No, no, no... acá no".

Carmen Barbieri retó a Pampito por un ácido comentario contra Diego Brancatelli

Acostumbrado a que lo reten por sus polémicas opiniones, Pampito no dudó en defenderse rápidamente: "Bueno, a mi no me gusta lo que hace". Pero Carmen Barbieri volvió al ataque y decidió darle una sabia lección. "Una cosa es que no te guste él, o no te caiga bien, pero vos no podés decir que el trabajo de una persona es horrible o es espantoso o te da asco. No. Es el trabajo de otra persona, y eso hay que respetarlo. Hay que respetar el trabajo del otro", expresó con sabiduría la conductora.

Pampito decidió hacer oídos sordos a la cátedra que le dio Carmen Barbieri y siguió con su discurso en contra de Diego Brancatelli. La conductora, inteligentemente, recurrió a un viral meme que puso paños fríos en la tensa discusión: "Te estoy retando, enserio eh", lanzó.

NL.