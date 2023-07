Para celebrar el Día del Amigo, Jorge Rial decidió compartir una selfie junto a Luis Ventura como chiste, mientras atraviesan una fuerte pelea. Al verlo, Estefi Berardi criticó su humor y lo comparó con su enfrentamiento con Yanina Latorre.

Cuando hablaron del tema en Mañanísima, la panelista rápidamente compartió su opinión: “A mí no me da risa. ¡Chicos, están en juicio! Si yo estoy en juicio, a mí no me da subir una foto con Yanina Latorre”.

El tweet que le dedicó Rial a Ventura.

Luego, Estefi criticó sin filtro: "Yo creo que les gusta el show”. Al escucharla, Carmen Barbieri saltó a defender a ventura y a diferenciarlo del conductor: “No hables en plural. No creo que a Luis le cause gracia”.

¿Cómo vinculó esta pelea con la que ella tuvo con Yanina Latorre?

Mientras intentaba dejar en clara su opinión, que no era una situación para tomar a broma, ya que la pelea entre Rial y Ventura terminó en la justicia, Estefi Berardi la comparó con su pelea con Yanina Latorre por los supuestos chats filtrados con Fede Bal.

La panelista del ciclo de Carmen Barbieri señaló que Rial “es muy ‘showcero’, y señaló que si al periodista le habría molestado la actitud de su "Amigo" no tendría ganas de subir esa clase de foto. Por último, intentó cerrar el tema aclarando: “A mí no me da risa”.

Sobre la posibilidad de subir una foto junto a la angelita tras su pelea legal, Estefi Berardi no dejó lugar a dudas y expresó: “¡No lo haría nunca! ¡Ni loca! ¡No quiero ni verle la cara!”.

J.C.C