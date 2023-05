Desde que debe enfrentar las repercusiones que surgieron cuando salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammón se encuentra bajo la lupa de todos los medios. Luego de que por unas semanas el tema se enfriara, días atrás, el conductor dio una nota para Infobae, donde afirmó que está "muerto en vida". Al escucharlo, la que no dudó en dar su opinión sin filtros fue Carmen Barbieri.

Barbieri aprovechó el espacio que tiene en su programa, 'Mañanísima', para expresar su fuerte postura al respecto. "Vi en esa cara, en esos ojos, un hombre destruido... no está haciéndose el actor", comenzó la conductora.

Carmen opinó sobre el conductor en Mañanísima.

Aunque rápidamente decidió dejar en claro que no está apoyando al músico: "No estoy de acuerdo con lo que pasó, para nada. Creo que necesita... no, debe tener una pena, si es verdad". Sin embargo, luego sumó: "Pero yo vi un hombre destruido".

Para cerrar el tema, Carmen decidió compartir sin filtros su opinión sobre Jey Mammón: "Pero se me hizo el cocorito cuando bajó del avión, estaba agrandadito. No estoy criticando, estoy contando lo que vio una señora en su casa. Baja del avión, 'voy a hacer juicio, estoy entero, voy a volver a trabajar', Y yo, en esta última charla que tuvo y dice 'estoy muerto en vida', le creí porque esa cara era la de un hombre destruido. Pero cuando bajó del avión era otro hombre".

¿Qué dijo Jey Mammón en la entrevista?

En la nueva nota, Jey mammón primero apuntó contra los medios: “En los programas analizaban mis gestos, como van a hacer ahora en esta entrevista. ¿Se puede analizar a una persona? ‘No sufre porque no llora’. Tomaba clonazepam, amigo. Por eso no lloro. Hay programas de televisión que expusieron la denuncia falsa que me hicieron. Y eso no se hace. Con detalles escabrosos, tremendos, horribles. Todo por un puto punto de rating. ¿Sabés cuándo decidí irme a España? Estaba haciendo zapping y no recuerdo quién fue, creo que Marcela Tauro, dijo ‘¿qué estamos esperando, que este chico se tire del balcón?’”.

Luego decidió compartir cómo se encontraba actualmente tras toda la repercusión que generó la denuncia de Lucas Benvenuto: No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando. Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero, mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida, ¿sabés?".