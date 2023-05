El conductor Jey Mammón rompió el silencio en Socios del Espectáculo de El Trece ante los rumores de no ser invitado por Telefe a los Martín Fierro 2023 debido a su lío mediático con Lucas Benvenutos y su pasada relación amorosa sumergida en un escándalo sexual.

Mucho más tranquilo, Jey Mammón habló con el cronista de El Trece y fue tajante con su respuesta al ser consultado sobre la posibilidad de que Telefe, en su calidad de organizador de la ceremonia, no habilite la terna de Mejor Programa Musical para no invitarlo a la gala donde La Peña de Morfi de seguro estaría nominado.

“¿Todo esto sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefé no esté pensando en invitarme a los Martín Fierro”, respondió Jey Mammón.

Jey Mammón.

“Me parece extraño que Telefe no quiera invitarme. Eso me parece extraño. Para no invitar a alguien es como un vericueto medio rebuscado. Te digo, nominar a un programa de música, hay un montón hermosos”, aclaró y luego, para que no quede duda que de iría a los Martín Fierro sin la necesidad de una invitación de Telefe, el conductor sacó su as bajo la manga y dijo: “A mí me podrían nominar particularmente por algo”.

“El programa es un montón, o sea, el programa no soy yo”, replicó el músico y presentador de La Peña de Morfi durante el 2022. Por el momento, Jey Mammón no sabe si iría o no a los Martín Fierro, más allá de si está o no nominado. "No sé", fue su tajante respuesta.

Luis Ventura fue claro sobre la invitación de Jey Mammón a los Martín Fierro

Luis Ventura, presidente de APTRA, encargado de nominar y elegir los ganadores del Martín Fierro, habló en A LA TARDE de América, sobre este tema.

El periodista fue crítico y pidió que no “supongan” cosas que aún se están definiendo. “Jey Mammón va a ser invitado si él forma parte de los nominados”, comentó Ventura y remarcó: “Si Telefe considera que al no ser contemplado por los votos de los socios de APTRA, es una figura para tenerlo en cuenta para ser invitado. Seguramente será invitado”.

Jey Mammón.

Luis Ventura respondió la pregunta clave en este caso sobre Jey Mammón y los Martín Fierro: ¿De quién depende la invitación? ¿La hace APTRA o Telefe?

"Hay un reglamento que dice que, los ternados personales pueden ir con un acompañante. Ahora, si la nominación es para el programa, se le envía el canal para que se le transfiera a la producción del programa tres invitaciones de las cuales puede ir cualquiera”, afirmó Luis Ventura, ratificando ese as que tendría Jey Mammón para ir a los Martín Fierro 2023.