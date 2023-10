La llegada de Carmen Barbieri a Canal 13, tras años de éxito en el mundo del espectáculo, marca un gran paso en su carrera. Sin embargo, según la conductora, su entrada en provocó una serie de tensiones y conflictos dentro de su futuro equipo. El pase de ‘Mañanísima’ al Trece se acerca y crecen los celos dentro del estudio. Su llegada al horario de la mañana reemplazará al programa de Fabián Doman.

Carmen Barbieri en 'Mañanísima'

Las tensiones que llevó el pase de Carmen Barbieri al Trece

Carmen Barbieri aseguró que uno de sus principales colaboradores, Ricardo Canaletti, parece no simpatizar con ella. "Lo que me dijeron es que no le caigo muy bien", confesó Carmen, sorprendiendo a muchos. Sin embargo, Pampito desmintió los hechos: "un amor, un pan de Dios, un caballero. Trabajé con él en El diario de Mañana y es lo más grande que hay".

Asimismo, Barbieri reveló cómo estará constituido su equipo de trabajo: "En LAM dijeron que es un montón de gente y que va ser difícil, por lo menos en el inicio y hasta que nos vayamos acomodando, darles lugar a todos". Además de la conductora, la acompañará Diego Ramos, los doctores Guillermo Capuya y Gabriel Cartañá, el chef Santiago del Azar, Ricardo Canaletti en el sector de noticias policiales, Majo Martino y Lucas Bertero hablarán de chismes junto con Estefanía Berardi.

También, una de las panelistas de Carmen Barbieri, Estefanía Berardi, mencionó problemas personales con Majo Martino y acusó a Lucas Bertero de haber tenido un comportamiento inadecuado con ella en otro programa. "Con Majo me llevaba super y ella es re buena, pero como yo me puse del lado de quien denunció a su hermana ya que soy muy amiga, ella está enojada conmigo y no creo que me hable. Con Lucas Bertero, nada, me contaron que se desubicó conmigo en un programa que nadie mira ni sabe que existe", manifestó la actriz.

P.C