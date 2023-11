Fede Bal vuelve a estar en boca de la opinión pública tras la reciente revelación de su nuevo romance. Cabe recordar que el actor tiene un pasado oscuro con sus relaciones pasadas, en especial, con su exnovia, Sofía Aldrey, la cual difundió chats polémicos que evidenciaban infidelidades por parte del hijo de Carmen Barbieri que involucraron a Estefi Berardi. Tras el incidente, el joven anunció su ruptura con la maquilladora luego de tres años de noviazgo.

Fede Bal y Carmen Barbieri

La furia de Carmen Barbieri tras enterarse del nuevo romance de Fede Bal

No es la primera vez que Carmen Barbieri se ve involucrada en un escándalo con las novias de Fede Bal. Hace unos meses, la conductora fue partícipe de una polémica junto a Yanina Latorre, en la que la panelista de LAM aseguró que la actriz se habría burlado de Sofía Aldrey, expareja de su hijo, junto a su equipo de programa. A raíz de la controversia, Barbieri se pronunció al respecto y defenestró a la periodista, a quien luego demandaría.

En una charla en ‘Mañanísima’, Carmen Barbieri no dudó en manifestar sus sentimientos sobre la situación actual de su hijo: "Puede salir con quien quiera pero ya tener otra novia. Tiene que aprender a valorar a una pareja. Es muy pronto para que se ponga de novio, no estoy de acuerdo. Está bien que salgan, todo bárbaro, el título 'novios", apuntó tajante la actriz contra Flor Díaz, la nueva novia de Fede Bal.

Asimismo, Carmen Barbieri expresó su preocupación por el bienestar de Fede Bal: "Si él se banca todas las cosas que después digan de él, está todo bien. A mí me duele, los hijos duelen. Eso de exponerse tanto, me molesta. No se queja, soy yo, me duele porque me gustaría que hubiese reservado un poquito más, pero, ¿quién soy yo para opinar? Yo estoy feliz si él está feliz".

P.C