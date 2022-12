Carmen Barbieri toma rol de consejera de amor y le habló a Mauro Icardi

Carmen Barbieri se preocupó por la situación de Mauro Icardi y dedicó unos minutos en el programa Mañanisima para intentar darle una mano al futbolista en la situación que se encuentra con Wanda Nara. Todo ocurrió a raíz de la publicación que realizó la empresaria en su instagram, preguntando a sus seguidores si subir una foto con dedicatoria suma o resta.

La conductora apoya al futbolista y le da la espalda a Wanda Nara. "Si fuese amiga de Mauro Icardi le diría que no le dé más bola, no llamarla ni nada, solo estar conectado por los hijos", Expresó Carmen Barbieri luego de no tomar por sería a la rubia influencer. Según la panelista, la relación podría definirse mejor si el joven no le da mas bola.

"Menos bola, más la tenés cerquita. No tocar más lo que pasó, si pasó alguna cosa rara y dejar que fluya todo, tranquilo". La conductora tomó partido y guío al futbolista en su relación con Wanda Nara, una pareja que se mantiene en idas y vueltas con Mauro Icardi.

Carmen Barbieri mencionó que hay relaciones que se deben mantener, cómo la crianza de los hijos. "Por supuesto ser buen padre y estar conectados por el tema de la educación de los nenes, nada más", concluyó la conductora con los consejos para Mauro Icardi.