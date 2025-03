Carolina Baldini, y sus hijos Giuliano, Gianluca y Giovanni Simeone siempre mostraron en redes sociales la buena relación que tienen. Junto a las parejas de los jóvenes, no dudan en hacer reuniones familiares, donde su mamá puede seguir involucrada en su vida, a pesar de que van creciendo. Sin embargo, cuando ellos eran menores, la exesposa de Diego Simeone tuvo que accionar contra varias personas que querían seducir y "aprovecharse" de los futbolistas, cuando todavía eran menores de edad.

El día que Carolina Baldini intervino en la vida amorosa de su hijo: ¿Qué le dijo a la mujer que lo quiso seducir?

Carolina Baldini volvió a ser el centro en los medios de comunicación, tras el cumpleaños de Yanina Latorre. La mediática mantuvo un intenso cruce con Matilda Blanco, luego de que la estilista criticara su look para el especial evento. A esto, se le suma que, en el partido de la Selección vs. Brasil, Giuliano Simeone fue uno de los que le dio la victoria al equipo albiceleste, y la emoción entre todos creció. Por eso, en los últimos días, su presencia en la televisión y redes sociales se retomó.

Fue en este contexto que Yanina Latorre decidió invitarla a Sálvese quien pueda (América), donde le hizo todas las preguntas que tenía pendiente. Entre ellas, se refirió a sus hijos, Giuliano, Gianluca y Giovanni Simeone, con quien la modelo tiene un gran vínculo que construyeron desde pequeños. Carolina contó que siempre protegió a sus hijos, sobre todo de la mediatización, que les provocó diversos encuentros románticos desafortunados. “Yo soy tranquila hasta que se me baja la persiana”, advirtió la modelo. Sin embargo, hubo un caso en el que ella tuvo que intervenir porque se trataba de una mujer mayor que quería seducir al menor de edad.

Cuando Giovanni tenía 16 años, había comenzado a recibir mensajes seductores de parte de "una ama de casa aburrida" con una situación personal “complicada”, según la describió Baldini. La mujer no quiso que su hijo tenga que soportar ese momento. Al notar varias señales de alerta, decidió intervenir. “Agarré el teléfono y le dije ‘la próxima vez que te acerques a mi hijo te voy a ir a buscar con la policía’. Y la bloqueé. Dejé el telefonito y dije ‘acá no pasó nada’ y me fui”, explicó frente a Yanina Latorre.

Según contó, nunca le comentó lo sucedido a su hijo, pero sí se enteró que él no volvió a recibir mensajes de esta mujer. Carolina Baldini está muy orgullosa de todo lo que lograron Giuliano, Gianluca y Giovanni Simeone por su cuenta; pero eso no quiere decir que no quiera protegerlos de los problemas que genera la fama. Conociendo los medios de comunicación desde un largo tiempo, ella no duda en accionar en defensa de los futbolistas, y demostrarles lo mucho que los quiere.

