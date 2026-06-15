Carolina Baldini reveló por qué se separó: "A los mentirosos y manipuladores tarde o temprano las caretas se le caen"

Antes de viajar a Estados Unidos junto a Eva Bargiela, su nieto Faustino y su hijo Gianluca Simeone para vivir de cerca y acompañar a Giuliano en el Mundial 2026, Carolina Baldini se hizo presente en el programa que conduce Juana Viale, Almorzando con Juana (eltrece), donde habló de su separación de Pablo Pereyra. Ante esto, la modelo lanzó una frase demoledora que dejó ver que su ruptura sentimental no se dio en buenos términos.

La demoledora frase de Carolina Baldini al hablar de su separación

Carolina Baldini y Pablo Pereyra mantuvieron una relación de más de tres años y medio, llevada con bajo perfil y lejos del foco mediático. Aunque el vínculo se mantuvo bastante reservado, en distintas oportunidades ella había hecho referencia a su noviazgo. No obstante, hace un poco más de dos meses, la relación llegó a su fin, en un contexto que luego dejó entrever cierta tensión entre ambos tras la separación.

Carolina Baldini y Pablo Pereyra | Instagram

Así lo deslizó la propia exesposa de Diego Simeone en un diálogo que mantuvo con la conductora en el histórico ciclo de almuerzos. Visiblemente afectada y conmovida, evitó dar detalles de su quiebre sentimental, aunque lanzó una contundente frase que no pasó desapercibida. "No voy a hablar, podría decir muchas cosas, pero hablaría desde el ego", comenzó diciendo tratando de resguardar su intimidad.

Respetando su decisión de no brindar detalles, la hija de Mirtha Legrand le consultó acerca de los sentimientos que le generó poner punto final a su noviazgo con el piloto de 48 años, con quien logró mantener una convivencia y una familia ensamblada. “¿Te lastimaron?”, fue la pregunta que abrió la puerta a una respuesta contundente de Baldini, quien lanzó: “Sí, bueno, diría que a los mentirosos y manipuladores tarde o temprano las caretas se les caen”.

Carolina Baldini y Pablo Pereyra | Instagram

La sentida reflexión de Carolina Baldini

Ante esta inesperada declaración, Carolina Baldini se mostró receptiva ante las nuevas oportunidades que tiene el futuro para ofrecerle. "Estuve tres años y medio en pareja, pero Dios ya me quitó algo de mi vida y estoy súper feliz con mis hijos y mis nietos", aseguró dejando en claro que está tranquila con esta decisión mientras se refugia en el cariño y en la contención de su familia. Además de esta dura revelación sobre su historia de amor con Pablo Pereyra, la ex del Cholo remarcó que se encuentra en una etapa de plenitud.

Cabe destacar que la empresaria y el piloto se habían conocido de manera casual en un viaje a Noruega en 2023. Sin embargo, tenían algo en común: vivían en el mismo barrio privado en Nordelta. Desde ese entonces, comenzaron una relación a distancia que luego se transformó en una convivencia. La misma Carolina había contado que se organizaban para verse y coincidir físicamente. Según ella, la clave estaba en la planificación y la flexibilidad. En ocasiones coincidían en países como México o Irlanda, pero procuraban no pasar más de un mes sin verse, llevando adelante una dinámica que describen como un verdadero “tetris” de tiempos y viajes.

A principios de abril de 2026, Carolina Baldini confirmó su separación de Pablo Pereyra durante su participación en La Casa Stream. En ese momento, evitó dar detalles o hacer comentarios que pudieran afectar la imagen del piloto. Dos meses después de aquel anuncio, la modelo dejó en claro que la ruptura es definitiva. Con una frase contundente, sorprendió tanto a los invitados del programa de Juana Viale como a la audiencia, ya que no suele expresarse de esa manera sobre su vida privada.