El impresionante look boho chic de Carolina Baldini para el bautismo de su nieto, Faustino Simeone

Carolina Baldini compartió el impresionante look que lució en el bautismo de Faustino, su primer nieto, hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone. La flamante abuela compartió algunos detalles íntimos de la ceremonia y dejó ver su elección de vestuario para un día tan especial para toda la familia.

El look de Carolina Baldini para el bautismo de Faustino Simeone

Este viernes 26 de diciembre, apenas un día después de Navidad, la familia Simeone Bargiela vivió una jornada de lo más emotiva. El pequeño Faustino, de dos meses de vida, tuvo su bautismo en lugar tan imponente como significativo: la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Una de las invitadas de honor, lógicamente, fue Carolina Baldini. La flamante abuela compartió algunas postales de la ceremonia y de su preparación para una jornada tan importante. Fue gracias a eso que se pudo apreciar su impresionante look boho chic, diseñado por Natalia Antolín.

Carolina Baldini en el bautismo de Faustino Simeone.

La empresaria lució un vestido elegante y delicado, pero también relajado. Su vestido, confeccionado en gasa estampada de manera suave en colores celeste y verde agua, contó con un escote en V profundo, sin mangas, espalda descubierta y un corte bajo marcado con un aplique dorado que funcionó como punto focal del mismo. Esto se sumó a una falda fluida, amplia y liviana, con una cola sutil que terminó de aportar distinción al conjunto.

El look de Carolina Baldini.

En cuanto al peinado y los accesorios, Carolina Baldini lució un pony tail, prolijo y moderno y llevó un chal de color gris. Dos puntos clave que brindaron al estilismo de una impronta contemporánea.

Carolina Baldini luce su look en la impactante Basílica Nuestra Señora de Luján.

El look boho chic de Carolina Baldini para el bautismo de Faustino Simeone, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, fue el ideal para una jornada tan emotiva, como calurosa. La empresaria se mostró relajada y cómoda, pero destacando, también, su elegancia y buen gusto a la hora de elegir su vestido.