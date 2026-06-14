El tierno video de Anita García Moritán y su hermana Delfina

Desde que nació, Anita García Moritán se transformó en una de las pequeñas famosas más observadas de las redes sociales. La popularidad de su mamá, Carolina, “Pampita” Ardohain, y su papá, Roberto García Moritán, sumado a su cuota de ternura y simpatía, hicieron que cada una de sus apariciones públicas despierte el interés de miles de seguidores. Por ese motivo, cada imagen o video protagonizado por la niña suele generar una gran repercusión. En esta ocasión, la mini influencer enterneció a los usuarios al compartir un especial momento junto a su hermana Delfina, fruto de la relación entre el empresario y Milagros Brito.

Anita García Moritán enterneció a todos junto a su hermana Delfina

En más de una oportunidad, Anita García Moritán dejó en evidencia la soltura con la que se maneja frente a las cámaras. Lejos de mostrarse tímida, la hija de la modelo suele divertirse grabando videos y participando de las tendencias más populares de las plataformas de interacción social. Esta vez, enterneció a sus seguidores al protagonizar un divertido clip junto a su hermana Delfina, de 20 años.

Familia García Moritán-Ardohain | Instagram

En las imágenes compartidas en Instagram, ambas se sumaron a uno de los desafíos virales del momento al ritmo de una canción de Six Seven. Con visible entusiasmo, la niña imitó los característicos movimientos de la coreografía, demostrando una vez más su espontaneidad y ternura, mientras integra a su hermana al desafío.

Para grabar el clip, apoyaron el celular sobre una superficie dentro de la casa del dirigente político y, en modo selfie, registraron la secuencia que luego compartieron en la web. La notable diferencia de edad entre ambas no parece ser un obstáculo para disfrutar de momentos juntas, sino todo lo contrario: el registro dejó en evidencia la complicidad, el cariño y la relación cercana que mantienen.

Anita García Moritán y su hermana Delfina | Instagram

La complicidad entre Anita García Moritán y Delfina

A pesar de la diferencia de edad que existe entre ellas, Delfina y Anita García Moritán demostraron en distintas oportunidades la gran relación que las une. A lo largo de los años, ambas protagonizaron diversos momentos familiares que quedaron registrados en las redes sociales de su papá e incluso que la propia Pampita compartió, ya sea durante vacaciones, celebraciones especiales o encuentros junto al resto de la familia.

Las apariciones públicas de las hermanas suelen despertar la ternura de los seguidores, quienes destacan la complicidad y el cariño que comparten. Desde juegos y paseos hasta eventos importantes en la vida de la mayor de los hijos de García Moritán, Anita siempre se mostró cercana a la artista, consolidando un vínculo que trasciende la diferencia generacional y que queda reflejado en cada imagen que comparten juntas.

El debut de Delfina como cantante fue también una muestra del fuerte vínculo que mantiene con la mini influencer. En ese momento especial, Anita estuvo presente para acompañarla y apoyarla desde el público, alentándola con entusiasmo durante toda la presentación. Es por esta razón que la creación de un video de estas características también cobra un especial significado, ya que se enmarca en la misma dinámica de complicidad y cercanía que ambas suelen compartir.

Anita García Moritán volvió a conquistar a la comunidad digital que sigue de cerca su crecimiento y las distintas apariciones junto a familia. Esta vez, generó ternura al protagonizar un divertido video junto a su hermana mayor, Delfina. Ambas se sumaron a una tendencia viral de TikTok al ritmo de Six Seven, donde se mostraron sumamente divertidas y llenas de risas.