Rosella Della Giovampaola decidió viajar a Nueva York junto a su esposo, Gustavo Yankelevich, y su nieto Valentín Yan. El motivo es acompañar a Tosca Garfunkel, su hija, en la llegada de su primer hijo. La noticia se conoció a través de publicaciones en redes sociales, donde la empresaria compartió las imágenes familiares y escribió: "Baby is coming".

La elección de viajar juntos transmite un mensaje claro: la importancia de estar presentes en los momentos que marcan la vida de quienes forman parte del clan.

Rosella Della Giovampaola, Gustavo Yankelevich y Valentín Yan rumbo a Nueva York.

Rosella Della Giovampaola, Gustavo Yankelevich y Valentín Yan viajaron a Nueva York para conocer al nuevo integrante de la familia

La llegada del primer hijo de Toscana Garfunkel, hija de Rosella y del empresario Jorge Garfunkel, tiene movilizada a toda la familia. Por eso, la empresaria, Gustavo Yankelevich y Valentín Giordano emprendieron viaje a Nueva York para acompañarla en uno de los momentos más importantes de su vida. La modelo compartió en sus redes algunas imágenes desde el aeropuerto junto a su esposo y su nieto, dejando ver la emoción que atraviesa al clan en la previa del nacimiento.

Instalada desde hace años en Estados Unidos, Toscana construyó allí su vida junto a su marido, Xander Alari-Williams. En los últimos meses, la influencer compartió con sus seguidores distintas postales de su embarazo y los preparativos para la llegada del bebé, que ya se encuentra en la recta final.

Toscana Garfunkel junto a su marido Xander Alari-Williams

A través de sus redes sociales, la licenciada en Literatura mostró algunos detalles de esta etapa tan especial. Desde la decoración del cuarto del bebé hasta la ropa que preparó para sus primeros días, cada publicación reflejó la felicidad con la que vive la espera de su primer hijo.

En una de las imágenes más recientes, también se la pudo ver posando frente al espejo con su embarazo avanzado, mientras que en otras compartió momentos junto a Xander terminando de acondicionar la habitación infantil. Las postales transmiten la ilusión con la que ambos esperan la llegada de su bebé.

Toscana Garfunkel a punto de ser mamá

El rol de Gustavo Yankelevich y Valentín en este momento especial

La presencia de Gustavo Yankelevich en Nueva York tiene un significado especial. El histórico productor viajó para acompañar a su hija en los días previos al nacimiento y compartir en familia un acontecimiento que marcará un nuevo capítulo para todos.

Junto a él también viajó Valentín Giordano, hijo de la recordada Romina Yan, quien mantiene un vínculo muy cercano con sus abuelos. De esta manera, toda la familia se reunió para recibir al nuevo integrante del clan, en un momento cargado de emoción y expectativa.

La previa de la llegada del bebe: Xander Alari-Williams participó en el armado del cuarto

Mientras la fecha del nacimiento se acerca, Toscana continúa compartiendo algunos instantes de esta dulce espera desde Nueva York. La presencia de Rosella, Gustavo y Valentín refleja la importancia de este acontecimiento para toda la familia, que ya cuenta las horas para conocer al bebé y celebrar juntos una nueva etapa.