domingo 14 de junio del 2026
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Así fue el viaje de Eva Bargiela, Carolina Baldini, Faustino y Gianluca Simeone rumbo al Mundial 2026: todas las fotos

La familia se instalará en Kansas para alentar a Giuliano Simeone y la Selección argentina.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone con Faustino - Carolina Baldini
Eva Bargiela y Gianluca Simeone con Faustino - Carolina Baldini | Instagram

La cuenta regresiva para una nueva presentación de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya comenzó y, como no podía ser de otra manera, los familiares de los futbolistas también dijeron presente. En las últimas horas, Carolina Baldini, Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto al pequeño Faustino emprendieron viaje rumbo a Kansas, donde harán base para acompañar a la Scaloneta durante su estadía en Estados Unidos.

Carolina Baldini, Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino Simeone
Carolina Baldini, Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino Simeone

Las postales más dulces de Eva Bargiela, Faustino Simeone y Carolina Baldini antes del Mundial 2026

La familia viajó con un objetivo muy especial: estar cerca de Giuliano Simeone, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera al disputar su primera Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

A través de sus redes sociales, tanto Carolina Baldini como Eva Bargiela compartieron algunas imágenes del extenso trayecto hacia Estados Unidos. En las postales se las pudo ver relajadas y sonrientes a bordo del avión, disfrutando de la emoción de este viaje tan especial que las encuentra acompañando a uno de los integrantes más jóvenes de la familia Simeone en una cita histórica.

Las fotos de Eva Bargiela y Carolina Baldini junto a Faustino y Gianluca Simeone rumbo al Mundial 2026
Faustino Simeone y Eva Bargiela

Sin embargo, quien terminó convirtiéndose en el gran protagonista de las publicaciones fue Faustino. El hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone enterneció a los seguidores de la pareja con una serie de fotos tomadas durante el viaje.

Las fotos de Eva Bargiela y Carolina Baldini junto a Faustino y Gianluca Simeone rumbo al Mundial 2026
Eva Bargiela y Carolina Baldini mostraron los detalles de su viaje a Kansas

En las imágenes, el bebé aparece sonriendo y luciendo un adorable body con los colores de la bandera argentina, un guiño más que especial en la previa de los compromisos mundialistas de la Selección. Como era de esperarse, las postales rápidamente cosecharon cientos de reacciones y mensajes de cariño por parte de los usuarios.

Las fotos de Eva Bargiela y Carolina Baldini junto a Faustino y Gianluca Simeone rumbo al Mundial 2026
Gianluca Simeone rumbo a Kansas para alentar a la Selección argentina

Mientras tanto, Giuliano Simeone continúa enfocado en la competencia. El delantero del Atlético de Madrid vive su primera experiencia mundialista junto al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y cuenta con un apoyo incondicional desde las tribunas. Su madre, su hermano, su cuñada y el pequeño Faustino ya están instalados en Kansas para alentarlo de cerca y acompañarlo en este sueño que comparte con millones de argentinos.

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