Los mejores looks de Zaira Nara en Miami: animal print, lentejuelas y la mini bag que es tendencia

Zaira Nara vive unos días intensos en Miami, un escenario vibrante que combina el fervor del Mundial de Fútbol con el estilo sofisticado propio de la ciudad. Mientras cumple con sus compromisos laborales como enviada especial, la modelo aprovecha cada momento para mostrar su faceta más fashionista.

La influencer está rodeada por sus inseparables amigas, Flor Salvioni y Guillermina Davove, quienes son modelos que residen en la ciudad estadounidense. Juntas, cautivan a sus seguidores con una serie de estilismos con lentejuelas, encajes y animal print que marcan tendencia.

Zaira Nara impone tendencia desde Miami

Zaira Nara deslumbró en Miami con sus looks animal print con lentejuelas

El estampado de leopardo es un clásico que nunca pasa de moda y Zaira Nara lo integra con maestría. Para sus salidas de noche, la influencer apostó por un vestido ajustado de tirantes finos que fusiona la audacia del diseño animal print con la delicadeza del encaje negro en la parte superior. Esta pieza, que capturó todas las miradas, no solo aporta un toque salvaje y sofisticado, sino que se alinea con las tendencias más fuertes de la temporada actual.

Zaira Nara deslumbró con un vestido lencero animal print con lentejuelas

La elección de los materiales es clave en sus apariciones. Las lentejuelas y los acabados brillantes se integran en sus propuestas, convirtiéndose en el aliado ideal para resaltar bajo las luces de la noche. Combinar texturas diferentes, como lo hace Zaira al sumar elementos lenceros con brillos, eleva el conjunto y le otorga una estética pulida pero atrevida.

La versatilidad de Zaira Nara en sus looks en Miami

No todo es brillo y vestidos ajustados en su maleta de viaje. Zaira Nara demuestra que sabe adaptar su estilo a situaciones más relajadas y urbanas sin perder la elegancia. La modelo eligió un pantalón con un diseño geométrico y tiro bajo, una pieza que evoca aires retro y muy actuales a la vez.

Zaira Nara junto a sus amigas en Miami

Esta elección resulta cómoda para las jornadas de trabajo en la ciudad, pero mantiene un toque chic cuando se combina con un top básico, ajustado y de color neutro. Este tipo de siluetas amplias, con caída fluida, ofrecen versatilidad absoluta. Al sumar accesorios clave, como una cadena dorada en el cuello y la mini bag que marca tendencia, logra un balance perfecto entre lo funcional y lo fashion.

Los accesorios de Zaira Nara que son tendencia este invierno

Los detalles definen el carácter de cualquier outfit y, en el caso de Zaira Nara, los accesorios son los encargados de cerrar sus propuestas con broche de oro. La tendencia de las mini bags continúa vigente y ella la incorpora con naturalidad en sus recorridos por Miami. Estos bolsos pequeños no solo aportan un toque minimalista al look, sino que resultan prácticos para disfrutar de las salidas con sus amigas.

Zaira Nara

La elección de joyería también juega un rol fundamental. La conductora se inclina por piezas atemporales que acompañan sin recargar, dejando que las prendas principales sean el foco de atención. El contraste entre la energía de la cobertura deportiva y la elegancia de sus elecciones nocturnas define su paso por Estados Unidos. La compañía de Flor y Guillermina, quienes conocen bien el estilo de vida de Miami, aporta el toque final a esta cobertura donde la moda y la amistad se entrelazan de la mejor manera.