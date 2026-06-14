Lejos de la televisión, el exitoso nuevo negocio de Barbie Vélez

A lo largo de los años, Bárbara Pucheta Vélez, más conocida como Barbie Vélez, consolidó una trayectoria versátil dentro del mundo del espectáculo. Su recorrido la llevó a desempeñar distintas facetas, desde la actuación y el baile hasta la creación de contenido digital, ámbito en el que mantiene una activa presencia y trabaja junto a reconocidas marcas. Sin embargo, su actividad profesional va más allá de los escenarios y las plataformas sociales. En los últimos años decidió dar un nuevo paso como emprendedora con el lanzamiento de una línea propia de cosmética, orientada al bienestar y el cuidado personal. Este exitoso proyecto refleja una nueva etapa de crecimiento, en la que combina su perfil empresarial con los intereses que la identifican.

Así es el negocio de Barbie Vélez

Bajo el nombre Doble B, Barbie Vélez dio un paso más en su faceta empresarial con una propuesta enfocada en el cuidado personal y los accesorios. La firma ofrece productos para la belleza femenina como cremas para el cuerpo, perfumes y lentes de sol, una combinación que busca acompañar distintas rutinas de bienestar y estilo. Detrás del nombre también hay una referencia autobiográfica: las dos 'B' hacen alusión a Bárbara Vélez, reflejando la impronta personal que atraviesa todo el emprendimiento.

Barbie Vélez | Instagram

En esta línea, la hija de Nazarena Vélez se convirtió además en la principal imagen de la marca. A través de campañas publicitarias y publicaciones en redes sociales, suele mostrar los productos que forman parte del catálogo. El emprendimiento cuenta también con una tienda online propia, desde donde se comercializan todas las variedades que ofrece cada uno de los artículos que vende.

La identidad del proyecto se refleja incluso en sus canales digitales. En la cuenta oficial de Instagram aparece la frase: “Llegamos para quedarnos”, una declaración que resume la intención de consolidar la marca en el mercado y proyectarla a futuro. Un anhelo que la artista manifestó en reiteradas oportunidades, especialmente luego de convertirse en mamá de Salvador y requerir más tiempo estando en casa.

Instagram del exitoso negocio de Barbie Vélez | Instagram

Los motivos que llevaron a Barbie Vélez a impulsar este proyecto

De acuerdo con lo anunciado a lo largo de varias entrevistas a la prensa, esta unidad de negocio nació en 2024 como resultado de una iniciativa familiar que Barbie Vélez impulsó junto a su esposo, Lucas Rodríguez, y su padre, Alejandro Pucheta. Según contó, los tres compartían el deseo de desarrollar un emprendimiento en conjunto, aunque inicialmente no tenían definido cuál sería el rubro elegido.

La decisión de orientarse hacia el universo de las fragancias no fue casual. Tanto Barbie como Alejandro son apasionados de los perfumes, y en el caso de su padre existe además una experiencia previa vinculada al sector, un conocimiento que resultó valioso al momento de diseñar y lanzar la línea. Con el tiempo, el emprendimiento fue ampliando su catálogo para llegar a nuevos consumidores. En esa línea, incorporó una colección de lentes de sol, una apuesta que mantiene la impronta de estilo y cuidado personal que caracteriza a la firma y que acompaña el universo de moda y lifestyle que la influencer proyecta en sus redes sociales.

Una de las claves de este emprendimiento es el rol activo y un involucramiento directo en el proyecto que asume en cada publicación. La creadora de contenidos no solo funciona como imagen de sus productos, sino que también los incorpora a sus propias rutinas, comparte experiencias de uso y acerca consejos vinculados al cuidado personal y la belleza.

Página web de Barbie Vélez | Captura de pantalla de la página e-commerce

De esta manera, Barbie Vélez utiliza su imagen para trasladar a su comunidad el estilo de vida que promueve desde hace años en sus redes sociales, basado en el bienestar, la autenticidad y los pequeños hábitos de autocuidado. Esa cercanía con sus seguidores, le permitió construir una propuesta que trasciende la mera venta de productos y se conecta con una filosofía de vida que busca inspirar a quienes la acompañan día a día.