Así es la casa de Shakira que le vendió a Lamine Yamal, estrella de España: piscina interna, cancha de fútbol y cine

La escandalosa separación entre Shakira y Gerard Piqué en 2022 marcó el fin de una etapa para la cantante colombiana, quien decidió desprenderse de varias de las propiedades que poseía en España, país donde construyó su vida junto al exfutbolista del Barcelona y sus hijos, Milan y Sasha. En este contexto, trascendió que una de esas viviendas fue adquirida por Lamine Yamal, la joven estrella del fútbol español que se consolida como una de las grandes promesas del deporte a nivel internacional. Según las imágenes que el propio jugador compartió en sus redes sociales, la residencia destaca por sus amplios espacios, diseñados para ofrecer comodidad, bienestar y diversas áreas destinadas al entretenimiento y el descanso.

La mansión que Lamine Yamal le compró a Shakira

Lamine Yamal se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su meteórico ascenso en el FC Barcelona lo posicionó como una de las figuras jóvenes más destacadas del deporte, permitiéndole además realizar importantes inversiones con los ingresos generados por su exitosa carrera. Entre ellas se encuentra la exclusiva mansión que, según trascendió, perteneció anteriormente a Shakira y Gerard Piqué.

La nueva casa de Lamine Yamal que le compró a Shakira | Instagram

La propiedad está ubicada en las afueras de Barcelona y se extiende sobre un terreno de más de 3.000 metros cuadrados, con espacios diseñados para el confort, el entretenimiento y bienestar. Aunque el futbolista suele mantener su vida privada lejos de los medios, en algunas ocasiones comparte con sus más de 43,5 millones de seguidores en Instagram pequeñas postales de su rutina cotidiana. Gracias a esas publicaciones, fue posible conocer algunos de los rincones más destacados de la lujosa residencia, que combina amplitud, modernidad y múltiples comodidades.

El interior de la vivienda refleja una estética moderna y minimalista. En el living se destaca un amplio sofá de color beige, de líneas rectas y diseño contemporáneo. Frente a él se ubica una gran mesa ratona compuesta por tres módulos laqueados, dispuestos de manera levemente separadas entre sí, para aportar dinamismo al ambiente. Debajo, una alfombra de textura suave en tono chocolate aporta calidez y contrasta con el piso de madera, que refuerza la sensación de confort. Completa el espacio una televisión empotrada sobre la pared, integrada de manera armónica al diseño general.

La nueva casa de Lamine Yamal que le compró a Shakira | Instagram

A un costado se encuentra una imponente escalera que conecta con la planta superior. La estructura combina barandas metálicas y paneles de vidrio, elementos que brindan seguridad sin alterar la amplitud visual del ambiente. La luz natural también es protagonista gracias a los enormes ventanales que comunican el interior con el exterior y permiten una iluminación constante durante gran parte del día.

Otra de las imágenes deja ver un elegante comedor ubicado en uno de los niveles de la residencia. Allí sobresale una mesa circular de acabado laqueado rodeada por sillas de tonos oscuros con respaldos curvos. Debajo, una alfombra de compuesta por fibras naturales que integra estos muebles. Detrás, un gran ventanal ofrece una vista panorámica de la ciudad y potencia la sensación de amplitud. El espacio cuenta con un balcón vidriado y cortinas translúcidas en tonos beige oscuros, una combinación que garantiza privacidad sin resignar la entrada de luz natural.

La nueva casa de Lamine Yamal que le compró a Shakira | Instagram

Los ambientes que conforman la casa de Lamine Yamal

Otra de las áreas que llamó la atención fue el vestidor de Lamine Yamal, pensado como un espacio amplio y funcional. Allí sobresale una extensa superficie revestida con espejos que potencia la sensación de amplitud y luminosidad. La organización está pensada al detalle: cuenta con módulos de guardado distribuidos en forma de "L", estanterías para exhibir prendas y compartimentos cerrados destinados a accesorios y objetos personales. Además, incorpora un armario integrado donde guarda las prendas colgadas, manteniendo una estética ordenada y sofisticada.

La nueva casa de Lamine Yamal que le compró a Shakira | Instagram

La residencia destaca no solo por sus interiores de diseño contemporáneo, sino también por la amplia variedad de comodidades que ofrece. Entre sus principales atractivos se encuentran espacios dedicados al deporte y al bienestar. Por tal motivo, colocó una cancha de césped sintético y un arco-, áreas recreativas para el entretenimiento donde se destaca un cine, piscinas de interior y exterior y un gimnasio; una amplia biblioteca, amplios jardines y vistas privilegiadas. Todo ello se complementa con vistas privilegiadas del entorno, convirtiendo a la mansión en un refugio de lujo y exclusividad.

De esta manera, la propiedad refleja el estilo de vida exclusivo que rodea a las grandes figuras de la escena internacional. Hoy, la mansión que era de Shakira forma parte del patrimonio de Lamine Yamal, quien, a sus 18 años, no solo brilla dentro de la cancha, sino que también comienza a construir su futuro fuera de ella con inversiones de alto perfil.