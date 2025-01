Tras recuperarse de un tumor de páncreas, Lucía Galán aprovechó sus redes sociales para celebrar y dar un mensaje de esperanza con la llegada del 2025. En Madrid, con amigos y rodeada del cariño de su familia, la cantante argentina hizo un balance de lo que vivió y agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores.

En junio de este año, la hermana menor del dúo Pimpinela fue intervenida quirúrgicamente debido a un quiste premaligno detectado en su páncreas. La intervención requirió un largo proceso de recuperación. Aunque la operación fue exitosa, la recuperación representó un desafío físico y emocional.

Lucía Galán con su hija y Damián, su yerno.

“Estuve como cinco meses fuera de los escenarios. Después hice una rehabilitación tras la operación y gimnasio todos los días para recuperar masa muscular y trabajar el diafragma. Tuve que aprender a respirar de nuevo para poder cantar. Fue empezar de nuevo”, compartió la cantante del dúo Pimpinela en diálogo con LAM.

Un mensaje de esperanza de Lucía Galán

En este contexto, para la artista, el 2025 tiene un significado especial. A través de su cuenta de Instagram, Lucía Galán reflexionó sobre las dificultades y aprendizajes de este último año, enviando un mensaje optimista para sus seguidores.

“Ya falta poco para que llegue el fin de año y nosotros también acá para festejar con amigos escuchando a Gilda, comiendo asado y bueno, felices porque tenemos la posibilidad de darnos cuenta que el año que viene podemos cambiar todas aquellas cosas que no pudimos este año, que fueron difíciles, y acercarnos a quienes se han distanciado”, expresó en un video.

Y cerró su mensaje destacando la importancia de soltar lo que no nos permite crecer y valorar lo verdaderamente importante: “Soltar aquellas cosas que no nos permiten crecer, ni valorarnos y a las personas que no nos permitan ser nosotros. Y querernos como nos merecemos. Gracias a todos por haberme acompañado en este año 24 tan difícil a nivel salud, y tan mágico y maravilloso a nivel profesional con tantos conciertos en tantas ciudades y países que hemos recorrido Joaquín y yo. Así que les mando a todos muy feliz 2025 sobre todo con muchísima salud, mucha salud, y que aprendamos a soltar las cosas que nos lastiman, a la gente que nos hace daño y podamos vivir el presente. Un beso muy grande a todos, los quiero”.

Un comienzo de año lleno de gratitud para Lucía Galán

La cantante y su hija Rocío dieron la bienvenida al 2025 rodeadas de amigos en Madrid, disfrutando de música, baile y momentos llenos de alegría. “Es un placer compartir momentos con cada uno de ellos. Como éste, cantando, bailando, exorcizando todo lo que nos hizo daño el año que pasó y deseando lo mejor para este nuevo año”, escribió Lucía en sus redes sociales.

Con este mensaje cargado de resiliencia y esperanza, Lucía Galán no solo celebra su recuperación, sino también su capacidad para seguir adelante y compartir su arte con quienes la apoyaron incondicionalmente.