De Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse a Cathy Fulop y Oriana Sabatini: mamás e hijas power con un vínculo único

En este día de la madre es muy importante para todos los argentinos. Después de tiempo especial, este fin de semana, será un motivo más de celebración junto a planes familiares. Por esta razón, desde Caras, hicimos una selección de grandes producción con madres e hijas icónicas de nuestra farándula local.

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse y Cathy Fulop y Oriana Sabatini son solo dos de las relaciones madre e hija que más se destacan en el ambiente artístico. También, en esta selección, estarán presentes Moría Casán junto a su hija Sofía Gala y su madre.

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse.

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse posaron para las lentes de Caras cuando la hija de la diva estaba embarazada de Lucía Celasco. Hoy, esa beba en camino tiene 28 años y se lleva de maravilla con su abuela. Juntas, compartieron viajes, charlas y momentos inolvidables. En reiteradas oportunidades, la referente de la televisión argentina confesó que la joven es su reflejo fiel.

En octubre de 2021, la conductora fue reconocida en Uruguay como "Mujer ícono de América Latina" y asistió a la ceremonia con Mecha y Lucía. Allí, en exclusiva para Caras, la protagonista de La Mary confesó: "Ellas son mi vida".

Susana Giménez y Mecha Sarrabayrouse.

Con respecto a qué tipo de mamá fue, Susana Giménez señaló: "Exigente. Yo trabajaba mucho pero me ocupaba de que estudiara y fuera una niña disciplinada. Jamás le permití que dijera una mala palabra ni que hablara de sexo delante mío. Bueno, fue un poco como me criaron a mí".

La conductora quedó embarazada cuando tenía 17 años y aún estaba en el secundario. Sobre esto, contó que estaba aterrorizada por su padre. "Era otra época, imagínate. Llegué a tirarme del techo del barco de papá para evitar que todo continuara. Ahora los chicos de 15 años lo hacen en las casas de sus padres y no les importa nada".

Moria Casán y Sofía Gala

Moria Casán y Sofía Gala protagonizaron una producción de fotos de Caras junto a la mamá de la diva, Rosa Fraga de Casanova, hace 30 años.

En ese entonces, las tres vivían juntas, luego de que la relación entre actriz y quien le dio la vida, pasara varias turbulencias. "Recién el año pasado me dijo 'Te quiero'", contó en la entrevista Moria Casán. También, indicó que no se hablaba mucho con su nieta "pero sé que la adora", aseguró.

Moria Casán, Sofía Gala y Rosa Fraga de Casanova.

"Esta es una etapa en la que nos disfrutamos más que antes. Ella era una mujer muy negativa, pero la vida la cambió y está aprendiendo a ser positiva", agregó Moria Casán.

Rosa Fraga de Casanova falleció el 2 de febero de 2001 a los 92 años en el Hospital Militar Central, luego de ser internada de urgencia en las primeras horas de ese día por una descompensación en su domicilio.

Tini Stoessel y Mariana Muzlera

Tini Stoessel y Mariana Muzlera tienen una relación muy sólida. La cantante y la empresaria saben como compartir tiempo de calidad junto a la ascendente carrera de la joven, que minuto a minuto se vuelve más famosa.

Diez años atrás, en pleno éxito de Violetta, ambas sonrieron para las cámaras de Caras.

"Yo vengo de una familia en la que los sueños son muy importantes y por los que se lucha para que se concreten. Mi gran referencia son mis padres. Mi mamá se enamoró de mi papá cuando sólo tenía 17 años y se casaron y formaron su propia familia. Y ellos me criaron así. Por eso yo también sueño con casarme y tener hijos. Con formar una familia e irme de vacaciones con ellos y, obvio, ver a mis papás ya convertidos en abuelos...", confesó luego a sus 18 años Tini Stoessel a Caras.

Tini Stoessel y Mariana Muzlera.

Tini Stoessel continúa al día de hoy acompañada de cerca de Mariana Muzlera. Inclusive, su mamá también se lleva muy bien con Rodrigo De Paul, la actual pareja de la cantante, quien en las últimas semanas

La esposa de Alejandro Stoessel habló con "LAM" en junio al salir de la fiesta de cumpleaños del futbolista y asumió que tiene muy buena onda con él: "Es un divino", aseguró.

Cathy Fulop y Oriana Sabatini

Cathy Fulop y Oriana Sabatini protagonizaron la tapa de Caras del 16 de septiembre de 2008. Esa fue la presentación oficial de la cantante además de ser su primera producción gráfica y su lanzamiento como modelo.

En la nota aseguraron: "Entre nosotras no existen tabúes". También se sumó Tiziana Sabatini, la hija menor de la actriz y Ova Sabatini. Las tres se divirtieron juntas frente a la cámara de fotos.

Cathy Fulop, Oriana Sabatini y Tiziana Sabatini.

En octubre de 2020, en plena pandemia, Oriana Sabatini, que estaba viviendo en Europa con su novio Paulo Dybala, viajó a Buenos Aires para sorprender a sus padres y a su hermana después de diez meses sin verlos.

En diálogo exclusivo con Caras Digital, Cahty Fulop contó como vivió ese momento únido: "El cuerpo me temblaba ¿entiendes?, las lagrimas brotaban por todos lados, la emoción a flor de piel. Yo nunca había estado tanto tiempo alejada de Oriana".

"Yo extraño a mi mamá, a mi familia, pero bueno un hijo lo es todo, es un amor incondicional que yo me comería a mis dos gordas, tengo un amor demasiado fuerte para con mis hijas. Yo te digo han pasado tantas cosas en esta cuarentena. Desde que empezó acá en Pacheco no sé qué fue lo que pasó con la luz y tuvimos cortes de luz desde que empezó la cuarentena, nos quedamos sin luz sin internet, era súper deprimente. Fijate que nos enteramos que Oriana tenía COVID-19 cuando aún la enfermedad no había llegado aquí, fue durísimo", amplió la esposa de Ova Sabatini.

Luciana Salazar y Matilda

Este dúo sabe como llamar la atención desde el momento cero. Desde el momento que Luciana Salazar anunció la llegada de Matilda a este mundo, todos se revolucionaron. En una de sus tantas producciones con Caras, madre e hija se mostraron cómplices y llenas de proyectos en conjunto. "Soy una agradecida por tenerlos conmigo. Es una bendición”, aseguró la modelo.

“Matu está en un momento de mucha coquetería. Le gusta que la maquillen. Ya le regalé pinturas para chicos y hasta tiene su tocador. Mi mamá me dice: ¨¡Es tan tu clon! Hace todas las mismas cosas que vos hacías de chiquita¨. Es actriz desde pequeña porque llora y se va ver al espejo, hace caras o se termina de cambiar y me dice ¨vamos a mirarnos al espejo¨. Es coqueta, le gusta ver cuando la peinan. Me observa cuando me pongo cremas a la mañana, quiere ver todo lo que hago. También juega con sus bebotes, a llevarlos en su cochecito y darles de comer, muy maternal”, afirmó en su momento con alegría Luciana Salazar. También asegura que su hija es muy inteligente.

Luciana Salazar y Matilda

“Viene avanzada la nena. Es muy mu y observadora, detallista. Está con su Ipad y al mismo tiempo escucha todo lo que estás diciendo atrás y te pregunta. Tiene oídos por todos lados y aprovechamos esa virtud y le hacemos juegos de memoria y para el intelecto. Por otro lado, lo que nos está costando es el tema de los pañales. Por suerte ya dejó el chupete y fue muy fácil; un día se le rompió, le dijimos que no había más y aunque eso le trajo una penita, ya lo superó. Lo entendió perfectamente”, cuenta “Luli” sobre el crecimiento de Matilda, quien tiene “la energía de un varón”, según su mamá. “Hay que seguirle el ritmo, porque además tiene buena motricidad y le gusta treparse a todos lados, es tipo kamikaze. No tiene miedo a nada. No le podemos sacar el ojo de encima, está tremenda”, admite.

Con la maternidad, Luciana dice estar más pendiente de su pequeña que de sí misma. “Ella es mi prioridad. Si bien no es fácil ser madre soltera, tengo que agradecer la ayuda de mis padres, que son de fierro y me hacen todo más fácil. Y, además, tengo la suerte de tener un hija muy amorosa, que no me genera un trabajo extra”. Y es que, desde que su hija nació, “nunca hice colecho. Ella duerme en su cuarto y eso me vino bien, porque no tiene ese apego de querer hacerlo conmigo. Me tocó una beba que no se despertaba de noche y hoy tampoco se pasa a mi cama. Pude dormir, eso también fue una bendición”, detalla Salazar.