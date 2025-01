Este miércoles 23 de enero Cazzu estrenó su canción “Dolce”, el primer corrido tumbado que realiza y en donde “se venga” de su expareja Christian Nodal. Este último le habría sido infiel, a ocho meses del nacimiento de su hija Inti, con Ángela Aguilar quien es su actual esposa.

La relación entre "la jefa del trap" y el pionero del mariacheño duró alrededor de dos años y terminó a fines de mayo del año pasado. A quince días del blanqueo de su separación, el mexicano anunció que ya se encontraba nuevamente en pareja con Ángela Aguilar, la intérprete de “Gotitas saladas”.

Cazzu destrozó a Christian Nodal con su último tema: todas las referencias

A ocho meses de su escandalosa separación, la artista y madre de Inti se desahogó con un tema que en solo 17 horas se posicionó en el puesto 3 del Trending Topic de música en YouTube. En un género musical propio del país que es oriundo Nodal, como lo son los corridos mexicanos, la argentina rompió récords exponiendo los detalles de una relación que terminó de la peor manera. A continuación, desmenuzaremos la letra con todas las referencias de Cazzu a Christian Nodal en “Dolce”.

1. Cazzu "enterándose" desde su celular la infidelidad de Nodal en la introducción

Al inicio de la canción se la puede ver a Julieta Cazzucheli sosteniendo su teléfono y observando algo que termina por disgustarla en redes sociales. Esta ya sería la primera referencia por parte de la argentina, ya que hace un año ella misma comenzaba a sospechar del vínculo entre Nodal y Aguilar. La argentina no se enteró por ninguno de ellos, sino por los medios de comunicación que su entonces pareja la habría sido infiel a pocos meses del nacimiento de su hija. Además, Christian Nodal le habría puesto otros motivos para distanciarse obviando su vínculo con Ángela.

2. Vestido rojo Dolce & Gabbana, referencia a los Latin Grammys

“Y voy a salir por la noche, a ponerme ese vestido Dolce que ya sabes, me queda tan bien. Con el mismo que te enamoré”, relata la actriz mientras se la ve vistiéndose su exclusivo red dress de la marca italiana. Este mismo habría utilizado la cantante la primera vez que conoció a Christian y con el que luego asistió en su compañía a los Latin Grammys 2023. Y es que la canción que le sigue a “La cueva” en su último álbum, constantemente referencia la relación entre él y vestido. Además, ese año durante la alfombra roja él se arrodillo ante ella para arreglarle su vestido.

3. Vincha con cuernos

“Te creí y yo no doy más de una oportunidad, ojalá te dure eso de aparentar. Mujeres bonitas, ninguna real. Como yo, que contigo estaba a morir y a matar. Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar”, sentenció la argentina. Y así lo hizo luego durante el estribillo de su hit en donde se calza una vincha con cuernos en referencia al engaño que sufrió por parte de Nodal.

“Yo también sé bien cómo portarme mal. Y sé bien qué hacer para hacerte llorar. A ver si aprendés a valorar”, lanzó la artista de 31 años. Las líricas de su última canción, además de las ya mencionadas, están plagadas de referencias a su tortuosa separación con el músico mexicano. Con “Dolce”, Cazzu además de dar un giro rotundo a nivel musical, también se desquitó con Christian Nodal y lo destrozó con las referencias en su videoclip exponiendo sus malos tratos, al igual que en su momento hizo Shakira con Gerard Piqué.

C.G