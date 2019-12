Celeste Cid hizo oficial su noviazgo con una romántica foto

Después de su relación con Michel Noher, Celeste Cid se animó a vivir una romántica historia de amor con Iván Pierotti, realizador audiovisual.

Aunque hace ya varios meses que está en pareja, hace poco que la protagonista de Separadas se animó a blanquear el romance. Celosa de su vida privada, la actriz aprovechó el clima festivo para dedicar un romántico mensaje a su amor.

"No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos, y seguramente no vuelva a ocurrir, pero en breve cambia la década y la felicidad me salta del corazón", dijo la bella morocha.

"Todo sí. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. 24 de diciembre de 2019. ¡Feliz todo! Nos deseo amor y ser cada día más felices”, agregó.

Semanas atrás, Cid habló en exclusiva con CARAS y se refirió a este nuevo romance. “Estoy atravesando un momento de madurez y no hablo de mi manera de ser que es bastante infantil (risas). Hablo de una madurez que es muy clara en cuanto a prioridades. No quiero una relación compleja, no quiero una relación que no considere mis tiempos, que me exija ser una persona que no soy. Ya no quiero eso. Hoy quiero estar al lado de alguien que me abrace, que me entienda, que se ría de mí y conmigo, que ante todo nos cuidemos, que me dé mucho amor, que no haya competencia sino acompañamiento. Siento que con Iván encontré todo eso”, confiesa.