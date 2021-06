Charlotte Caniggia insultó a Ángel de Brito y se enfrentó con Pampita en La Academia

Charlotte Caniggia insultó en vivo a Ángel de Brito, además perdió los estribos en La Academia 2021 y Pampita no le perdonó. También quedó eliminada del certamen.

A raíz de su performance Ángel de Brito lanzó una dura crítica hacia la participante. “Charlotte vino a robar esto lo hizo en el cantando el año pasado”, lanzó a lo que ella le respondió: “Y bueno amigo vení y hacelo vos a ver como te sale, la concha de tu hermana”.

Ante semejante insulto Carolina “Pampita” Ardohain se cruzó con Charlotte y no le perdonó: “No me gusta este trato de participantes hacia nosotros, no me gusta que nos insulten de esa manera”, dijo la jurado.

“No es así, era una joda, nada te viene bien”, trató de defenderse Charlotte.

Charlotte Caniggia definió a Pampita: "Es una falsa, no tiene códigos"

Hace algunos días atrás, Charlotte Caniggia se retiró del estudio de Showmatch enojada por las devoluciones del jurado y se pronunció en las redes sociales en donde definió a sus integrantes como 'una mierda'. Días más tarde, se cruzó con todos en vivo pero particularmente con Pampita y Jimena Barón.

Charlotte Caniggia tiene una "pica" con Pampita hace tiempo. Todo comenzó cuando la modelo debutó como panelista de su programa... ¡y renunció 24 horas después!. A su entender, Pampita la traicionó al hacer en cámara algo que ella había pedido expresamente que no hiciera y eso la dejó en malas relaciones.

"Yo fui con la mejor. Pero ese día iban a entrevistar a Yanina Latorre, le dije que por favor no me enfrentara con ella porque veía como venía la cosa. Ahí, cuando empieza el programa, lo primero que hace es preguntarle a Yanina '¿cómo ves a Charlotte como panelista?'. Se lo pedí detrás de cámara y lo primero que hace es enfrentarme", relató en La Previa.

Y para finalizar, Charlotte Caniggia fue sin piedad contra Pampita.: "Es falsa. Punto. Si yo le pido por favor que me cuides... porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso... es no tener códigos".