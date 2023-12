Charlotte Caniggia se animó a hablar sin filtros sobre la relación amorosa que tienen Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quienes en todo momento se muestran muy cariñosos y enamorados. Sin embargo, para muchas personas dicho vínculo no les convence en lo absoluto y ponen en duda su veracidad, es por ello que en LAM le consultaron a la hija de Mariana Nannis que opinaba sobre ellos.

Mientras la arreglaban para salir a escena en el Bailando 2023, Ángel de Brito le consultó: “El día que hiciste tu monólogo analizando a todos los participantes del Bailando, me gustó que dijiste: ‘A Milett hay que quererla porque es tu novia, Marcelo’”, expresó. A lo que ella, contestó sincera: “Y sí. Creo que todos opinan lo mismo”.

Marcelo Tinelli y Charlotte Caniggia

La dura opinión de Charlotte Caniggia sobre la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Luego, el conductor quiso ahondar más si es que en algún momento ambas mujeres cruzaron palabras: “¿Tuviste contacto con ella? ¿Hablaste alguna vez?”, indagó, esperando que Caniggia brindara una respuesta picante, como las que suele dar en cada previa del reality.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

La modelo, fiel a su estilo, reveló: “Sí, hable ‘hola, ¿cómo andás?’. Parece copada’’, empezó diciendo y continuó: ‘’Pero por lo que me habla la gente en la calle, no la quieren mucho. Me dicen ‘me encantó lo que dijiste. Pienso lo mismo’”.

Finalmente, Charlotte Caniggia, develó que no cree fehacientemente en el romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “La mayoría de la gente no la quiere a Milett. Dicen que es una pareja rara. Medio armada. Me da a fake. Son raros”, opinó, muy filosa.

D.M