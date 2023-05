El cantante Chayanne se dejó ver muy sugerente al borde de la pileta donde grabó algunas escenas para el video de su nueva canción “Bailando bachata”. El artista puertorriqueño explora con nuevos ritmos para su música y de paso sube la temperatura a sus redes sociales con su fotos.

No hay duda que Chayanne fue, es y será uno de los símbolos latinos con mayor llegada al público femenino. Durante toda su carrera, el cantante de “Torero” ha enamorado a sus seguidores con sus movimientos, sonrisa, talento y su tallado cuerpo.

Chayanne.

Chayanne.

“Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor”, escribió el artista desde la pileta donde grabó el video. Pero no fue lo único que compartió. El cantautor caribeño subió un video a Instagram donde le puso mayor sazón a su publicación e hizo un intento de quitarse la bata.

“Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso y me pusieron una bata. Ahora no sé si me la quito o me la dejo”, comentó el cantante y luego agregó con algo de picardía: “Espero que les guste… el video de Bailando Bachata”.

Bailando Bachata, el nuevo tema de Chayanne

De seductor a seducido, el artista confesó que ahora se dejó envolver por el encanto de la bachata y por eso incluyó este ritmo en su nuevo lanzamiento musical: “La bachata últimamente se ha vuelto uno de mis géneros favoritos ¿Se nota?”, dijo el cantante.

Chayanne.

Sin dejar de enamorar y estar vigente en la industria de la música, Chayanne sorprendió a sus seguidores en todo el mundo con esta nueva canción que ya está revolucionando a todos: “Pensando en lo bien que la vamos a pasar escuchando Bailando Bachata”, comentó el artista.

